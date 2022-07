Prórroga para AMUVOCA de El Calafate y su confirmación en la Liga de Vóleibol Argentina

¡Un tiempo más! La Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol anunció este jueves la prorroga del tiempo límite para confirmar su participación en la máxima categoría del país y la Asociación Municipal de Vóley Calafate celebra. Aunque en principio la fecha estipulada era este jueves, los dirigentes le dieron un guiño a la institución santacruceña y aún hay tiempo para soñar.

San Lorenzo de Almagro, protagonista en Buenos Aires, tampoco dio el 'ok'.

El equipo de Santa Cruz persigue el armado del presupuesto hace varias semanas y busca -aunque sigue sin encontrar- el apoyo económico que le permita afrontar el costoso desafío de jugar en la Liga de Voleibol Argentina. Según pudo averiguar La Opinión Austral, los dirigentes estarían detrás de un "plan B" en caso de que lo planeado no se cumpla en las próximas horas.

Dos semanas: la fecha límite fue extendida y será el próximo lunes 11 de julio.

La participación en el máximo escalón del vóley demandará varios cambios respecto a la Liga Nacional, la segunda categoría del país que tiene números "muy diferentes" a la Liga de Voleibol Argentina.

Uno de los aspectos principales será "la ruta", el formato será de "tour" y demandará varios viajes de al menos 2000 kilómetros de distancia.

De la misma forma, con dichos puntuales del presidente Mario Márquez -en conversación con LOA- los contratos pasan a ser profesionales y demandan una gran inversión. Además, el presupuesto final terminará de definir las aspiraciones de AMUVOCA: sólo participar o protagonizar.

El calendario de la ACLAV comenzará con la acción de la Supercopa a fines de octubre.

En relación al equipo, el elenco santacruceño contaría con un gran porcentaje de jugadores del plantel que consiguió el histórico ascenso en Villa María (Córdoba). Justamente, ese equipo sumó los siguientes nombres: Cristián Corvalan, Luciano Santa María, Nicolás Soria, Bruno Arguinzonis, Bryan Wolhein, Alexander Jauretche, Matías Benítez, Tobías Gallardo, Juan Manuel Mangini, Axel Osacar, Leandro Gómez, Facundo Grondona, Leandro Tubio y Mariano Bono.

Todos ellos fueron comandados por el entrenador Gabriel Bonano. El DT bonaerense, en caso de jugar la LVA 22-23, seguirá al mando del primer equipo para su debut en el máximo escalón de Argentina.

¿Cuándo?

El calendario de la ACLAV comenzará con la acción de la Supercopa a fines de octubre, entre los cuatro primeros del certamen 2021-22. Tras eso, en noviembre, comenzaría la nueva temporada con la participación -o no- del primer representante en la historia para Santa Cruz.

En la misma

AMUVOCA no es el único equipo que ganó en cancha su plaza y aún no da el "ok" para la élite. San Lorenzo de Almagro persigue el mismo anhelo y todavía no anunció confirmación al respecto. Actualmente, el Cuervo -con Cristian Corvalán en su equipo- participa en el Torneo Metropolitano y esta semana accedió a la definición de la temporada 2022.