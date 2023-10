Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos jóvenes reconocieron su responsabilidad en un caso de “transporte de estupefacientes” que tuvo lugar hace cuatro años, en la provincia de Santa Cruz, cuando fue detectado por las fuerzas de seguridad.

El suceso tuvo lugar en las afueras de El Calafate, precisamente en el aeropuerto internacional Comandante Armando Tola cuando el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaba un control en las encomiendas que habían llegado del norte del país.

De acuerdo al fallo al que tuvo acceso La Opinión Austral, que consta de 26 fojas, se pudo establecer que todo se registró en el mes de marzo de 2019, cuando un joven oriundo de Río Gallegos pero radicado en El Calafate se acercó a retirar el paquete que venía desde Jujuy.

En la previa, los agentes de la PSA habían realizado un control en las cajas y notaron que un can biodetector había realizado un marcaje en una de ellas. Se trataba de una encomienda que había sido enviada por un joven de apellido Rodríguez desde la provincia ubicada más al norte de la Argentina, días antes.

El potencial receptor es el joven de Río Gallegos. Es de apellido Lutz y, en esa oportunidad, tenía apenas 18 años de edad. Fue demorado por la PSA cuando se había acercado a retirar el paquete. Según pudo saber este diario, se trataba de una caja que estaba dentro de otra, que contenía papeles de diario para que no pudiera moverse y no levantar sospechas y estaba rodeada de cinta color ocre, indicó el informe realizado en aquel momento por las fuerzas de seguridad.

Si bien tanto Lutz como Rodríguez estuvieron detenidos por algunas horas, desde el 2019 estaban procesados por el delito de “transporte de estupefacientes” y, en la semana pasada, durante una audiencia de visu, ambos reconocieron su participación en el caso.

Como dato, el acusado que se encuentra en el norte del país, hizo su declaración a través de una videollamada asegurando que él fue quien envió la caja con el estupefaciente.

En la audiencia antes celebrada y durante un acuerdo entre los abogados defensores y de la Fiscalía General, se solicitó un juicio abreviado en el que los jóvenes recibirían una pena en suspenso de dos años, el pago de una multa muy baja, además del régimen de conducta.

El tribunal conformado de manera unipersonal a cargo de Mario Gabriel Reynaldi, dio la derecha a lo solicitado y dispuso que, además del régimen de conducta que implica por ejemplo, no incurrir en nuevos delitos y no abusar de drogas o del alcohol o fijar domicilio, dispuso que el joven que reside en El Calafate realice trabajo comunitario durante cuatro horas al mes en algún ente del Estado o de instituciones de bien público, si no quiere perder el beneficio de la libertad