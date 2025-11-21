Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un procedimiento reservado, ejecutado durante la madrugada del jueves, la Policía de Santa Cruz llevó adelante un operativo de control y traslado de armamento dispuesto por la Justicia, reafirmando su compromiso con el desarme y la prevención del delito en la provincia. La acción estuvo supervisada por el Juzgado de Instrucción N°1 de El Calafate, en el marco de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N.º 25.938, que regula la inutilización y destrucción de material bélico.

Según informó la División Comunicación y Difusión de la fuerza provincial, personal especializado de la División Interrelaciones Policiales Zona Sur partió desde Río Gallegos hacia El Calafate para concretar el operativo en sede judicial. Allí se procedió al control detallado del armamento judicializado, cumpliendo un estricto protocolo de seguridad para garantizar la trazabilidad y el resguardo de cada elemento.

Algunas de las armas largas secuestradas por la Policía. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Como resultado, se recepcionaron 114 armas de fuego, entre largas y cortas, que se encontraban bajo custodia judicial por diversas causas vinculadas a delitos con armas o tenencia irregular. Además, dos pistolas 9 milímetros fueron restituidas a la propia Policía de Santa Cruz, previa autorización del magistrado interviniente, para su posterior reincorporación a la flota operativa a través de la Dirección General de Logística.

Finalizada la verificación, el convoy policial inició el regreso hacia la ciudad capital, donde el material fue depositado en dependencias de Interrelaciones Policiales Zona Sur. Este paso es clave para la próxima intervención del Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC), un organismo del Ministerio de Seguridad de la Nación encargado de la destrucción definitiva de armas incautadas o en desuso.

El procedimiento forma parte de una política sostenida de reducción del armamento circulante en el país, cuyo objetivo central es impedir que armas provenientes de procesos judiciales regresen al mercado ilegal.