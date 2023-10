Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las autoridades policiales y la Justicia Penal de El Calafate se encuentran a la espera del resultado de las pericias que se tomaron, en torno a un incendio que se registró en las últimas horas y que, más allá de algunas pérdidas materiales, no hubo que lamentar personas lesionadas.

El suceso se registró en horas de la tarde noche del jueves en la villa turística y el edificio afectado fue la Municipalidad de la ciudad antes mencionada. Allí, el personal de la Unidad Octava de Bomberos debió acercarse para sofocar un foco ígneo que tenía lugar en un sector que está en ampliación.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas y lo consignado por medios de la localidad, se pudo saber que fue cerca de las siete y media de la tarde noche cuando un pequeño foco se desató en un sector que está siendo ampliado, al lado de lo que sería el palacio comunal.

Según pudo saber este diario, el incendio comenzó a partir de unos objetos que estaban cercanos a una ventana y, por eso, las autoridades son cautas a la hora de expresar si se trató de un accidente o de un hecho intencional, teniendo en cuenta que, por esas horas, no había personas en el interior del edificio.

En el mismo sentido, se pudo saber que la situación no pasó a mayores debido a la cercanía entre el lugar donde se desató el foco ígneo y el cuartel de la Unidad Octava de Bomberos, apenas unos pocos metros cruzando la avenida del Libertador, arteria principal de la villa turística.

Hasta la jornada del viernes, tanto desde la Comisaría Primera de Policía como de Bomberos, se mantuvo la cautela ya que, durante el procedimiento el Gabinete de Pericias y Estadísticas tomó dos muestras del interior del edificio y que podrían arrojar más luz para determinar si se trató de un incendio intencional o accidental. Las mismas fueron enviadas al Laboratorio Forense de Río Gallegos para que sean analizadas.

Más allá de eso, desde la Superintendencia de Bomberos de la Policía de Santa Cruz se destacó que no hubo personas lesionadas. Ni civiles ni integrantes de las fuerzas de seguridad que trabajaron en el requerimiento. Por otro lado, trascendió que no hubo una pérdida de documentación de los contribuyentes ya que no ese sector no se encuentra operativo por parte de los administrativos.

FOTO: SEÑAL CALAFATE