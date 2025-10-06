Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio en una vivienda de El Calafate, provocado por un desperfecto eléctrico, movilizó este lunes por la mañana a los Bomberos de la Policía de Santa Cruz. Gracias a la rápida intervención del propietario y al accionar preventivo de las fuerzas, la situación no pasó a mayores. El hecho volvió a poner en agenda la necesidad de extremar los cuidados en los hogares ante posibles fallas en las conexiones eléctricas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 364 al 300, en una zona periférica de la villa turística, cuando un cortocircuito en un tomacorriente generó un foco ígneo que, por fortuna, fue controlado a tiempo. El propietario del inmueble, al advertir el humo, logró extinguir el fuego por sus propios medios, evitando así que las llamas se propagaran.

Minutos después, arribó al lugar una dotación del Cuartel 21° de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, a bordo del móvil 1006, para verificar que no existieran riesgos eléctricos residuales ni peligro de reignición. Tras una inspección exhaustiva, los bomberos descartaron cualquier posibilidad de reinicio del fuego y confirmaron que no hubo personas lesionadas.

También se hizo presente personal de la Comisaría Segunda de Policía, que colaboró con las tareas de seguridad y asistencia al vecino afectado. La rápida respuesta del propietario, sumada a la actuación de los bomberos, permitió que el hecho quedara limitado a un susto y algunos daños materiales menores.