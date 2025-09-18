Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La villa turística de El Calafate vivió momentos de tensión en la mañana del miércoles, cuando un voraz incendio se desató en una vivienda utilizada como galpón para el resguardo de herramientas y materiales de construcción. El siniestro, que comenzó de manera repentina, demandó la intervención inmediata de varias dotaciones de bomberos y el despliegue de recursos municipales para contener las llamas que amenazaban con expandirse a las propiedades cercanas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la villa turística, se pudo saber que el episodio ocurrió en la Calle 5012 Lote 40, un sector donde las viviendas suelen estar acompañadas de espacios de depósito para materiales de obra, en las afueras de la localidad.

Un efectivo combatiendo las lenguas de fuego. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Allí, efectivos de la División Cuartel 21 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz fueron los primeros en arribar, encontrándose con un incendio generalizado que rápidamente consumía la estructura y su contenido. Conscientes del riesgo que implicaba la magnitud del fuego, los uniformados iniciaron el ataque con una línea de 38 milímetros, intentando frenar el avance de las llamas y proteger tanto la construcción como las propiedades aledañas.

La situación requirió refuerzos. Minutos después, se sumaron al operativo los efectivos de la División Cuartel 8° y un grupo de Bomberos Voluntarios de la localidad, aportando personal y equipamiento para intensificar las tareas de combate. A este esfuerzo se agregó un camión cisterna de la Municipalidad de El Calafate, que resultó clave para garantizar el abastecimiento de agua en medio de la emergencia. La coordinación entre fuerzas provinciales, voluntarias y municipales fue determinante para controlar el siniestro en un tiempo razonable, evitando un daño mayor y, sobre todo, la posibilidad de víctimas humanas.

El galpón estaba al lado de una vivienda que, por fortuna, no fue afectada por el fuego. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El propietario del galpón, visiblemente conmocionado por lo ocurrido, explicó que todo indica que el fuego se habría originado a raíz de una sobrecarga eléctrica. Las primeras pericias realizadas en el lugar parecen respaldar esa hipótesis, lo que refuerza la importancia de los cuidados en instalaciones eléctricas improvisadas, especialmente en espacios donde se almacenan materiales combustibles.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni personas afectadas por el humo, un dato que trajo alivio en medio de la pérdida material. Sin embargo, las llamas redujeron a cenizas gran parte de las herramientas y los insumos de construcción que se encontraban dentro del galpón.