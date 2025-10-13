Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del sábado se vio interrumpida por la sirena de los servicios de emergencia en El Calafate. Eran cerca de las 17.30 cuando un llamado alertó sobre un violento vuelco en la Ruta Provincial N°11, a unos 12 kilómetros de la ciudad, en dirección al aeropuerto internacional. Un Renault Logan blanco, conducido por un joven de 26 años oriundo de la localidad, había despistado y dado varios tumbos hasta quedar fuera de la calzada, con severos daños materiales.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona, se pudo establecer que el conductor se desplazaba hacia el aeropuerto cuando, por razones que todavía se investigan, perdió el control del rodado en un tramo de la ruta conocido por sus curvas y la presencia de fuertes ráfagas de viento, frecuentes en la zona.

Bomberos mientras desconectaban la batería del Logan. FOTO: AHORA CALAFATE

El vehículo terminó con el techo y el lateral izquierdo completamente deformados, testimonio de la violencia del impacto.

En pocos minutos llegaron al lugar efectivos de la Comisaría Primera de Policía, una ambulancia del Hospital SAMIC y una dotación de Bomberos de la Unidad 8ª, quienes realizaron tareas de prevención de riesgos, ante la posibilidad de derrame de combustible y otros materiales inflamables. El conductor fue inmovilizado y trasladado de inmediato al nosocomio local, donde los médicos confirmaron que presentaba politraumatismos leves y permaneció en observación durante algunas horas, fuera de peligro.

El accidente generó preocupación entre los automovilistas que transitaban por la zona, una vía de comunicación clave para los habitantes y turistas que se dirigen al aeropuerto o a los distintos accesos del Parque Nacional Los Glaciares. Durante algunos minutos, el tránsito fue asistido por personal policial hasta que se logró remover el vehículo siniestrado y despejar la calzada.

Las autoridades iniciaron las actuaciones de rigor y procuran establecer las causas exactas del siniestro. No se descarta que una distracción al volante o el mal estado del asfalto en algunos sectores -sumado al factor climático- hayan contribuido al vuelco. El parte oficial indica que no hubo otros vehículos involucrados ni acompañantes en el rodado, lo que evitó una tragedia mayor.