Una intensa movilización de bomberos y personal policial alteró la tranquilidad de la madrugada en El Calafate, cuando un incendio generalizado consumió por completo una vivienda construida con materiales ligeros, ubicada en la intersección de Alfredo Vargas y Papa Francisco. El fuego, que se desató alrededor de las primeras horas del sábado, dejó la estructura prácticamente reducida a escombros y abrió una investigación para determinar su origen.

Hasta el lugar acudió una dotación del Cuartel 21° de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, que debió trabajar rápidamente para controlar las llamas. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral se pudo establecer que la casilla, de aproximadamente 7 por 3 metros, estaba edificada en madera y chapa, lo que facilitó la expansión del fuego y provocó el colapso parcial de la estructura antes de ser sofocada.

Un bombero durante la sofocación del foco ígneo. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El personal bomberil utilizó una línea de 38 mm para la extinción y luego realizó tareas de remoción y enfriamiento del terreno, con el objetivo de evitar una posible reactivación del foco ígneo.

Minutos más tarde, el propietario del predio se hizo presente y aseguró a las autoridades que la vivienda no se encontraba habitada. Según su relato, el lugar había sido blanco de ingresos no autorizados en reiteradas ocasiones, lo que abre la posibilidad de que alguien haya accedido al inmueble previo al inicio del incendio. No obstante, las causas del siniestro continúan bajo investigación.

En el operativo trabajó también personal del Comando de Patrullas, de la Comisaría Segunda y de la División Criminalística, quienes realizaron las primeras pericias en busca de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.