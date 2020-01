El calendario gregoriano como lo conocemos usualmente con los doce meses del año y los siete días de la semana tiene la particularidad de que cada cierta cantidad de años vuelve a coincidir en la totalidad de sus fechas.

De esta forma, cada 28 años los calendarios son exactamente los mismos. Por ende, en el 2020 se puede utilizar el mismo almanaque que el del año 1992, el del 1964, y así sucesivamente.

Un artículo científico del Museo de Artes Aplicadas y Ciencia de Australia lo explicó de la siguiente manera: “Se repite cada 28 años, ya que 28 es el múltiplo común más bajo del ciclo de 4 años de los años bisiestos y los 7 días de la semana”.

El famoso calendario de Los Beatles del año 1964.

“El ciclo del calendario de 28 años funciona bien mientras se mantenga el ciclo de cuatro años de los años bisiestos. Sin embargo, en el calendario gregoriano que usamos, no son años bisiestos a menos que sean divisibles por 400. Entonces, 1900 no fue un año bisiesto, 2000 sí fue un año bisiesto, mientras que 2100 no será un año bisiesto. Ahora estamos en medio de una larga secuencia ininterrumpida de años bisiestos de 490 a 2096, pero luego, en 2100, el ciclo del calendario de 28 años se romperá”, indica el mismo documento.

Para evitar confusiones, también existe un sitio web que funciona a modo de calculadora para saber qué calendarios se pueden reutilizar cada año: https://www.whencanireusethiscalendar.com/ (en español, “¿cuándo puedo reutilizar este calendario?”).