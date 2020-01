El maleante fue hasta la parada de Taxi Coop, ubicada en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, se subió como un cliente común al coche que conducía la mujer y, una vez arriba, sacó un arma para amenazarla. Cuando llegaron al barrio, entre las escaleras 17 y 18, le robó la billetera, le pegó con el arma y le gatilló en la cabeza. “Casi me muero, pensé que iba a salir el tiro”.

“Me di cuenta de que por unos mangos te pueden matar”, le dijo Valentina a La Opinión Zona Norte sobre el asalto a mano armada que sufrió a fines de la semana, concretamente el jueves. El caso recién sale a la luz porque la misma taxista lo comentó públicamente, ya que quiere recuperar lo que le quitaron.

El hecho sucedió cuando estaba en su taxi, en la parada de la guardia del Hospital Zonal “Pedro Tardivo” de Caleta Olivia. Allí se subió un hombre, haciéndose pasar por un cliente común, pero le hizo pasar un calvario.



La víctima es Valentina González, tiene 43 años, es madre de cuatro hijos, y le pidió a este medio que diera su nombre porque quiere recuperar sus pertenencias. Es taxista y trabaja en el turno noche. Entre lo que le robaron había plata y documentación. El asaltante también le iba a robar la radio del taxi, pero se asustó y huyó cuando llegó un auto de algún vecino del barrio.



Según contó Valentina, “a las 3 de la mañana se subió un chico a mi taxi, arrancamos y cuando íbamos en camino, lo miré por el espejo retrovisor y vi que se tapaba los ojos, en un momento sacó una pistola y desde ese momento me llevó todo el camino amenazada”



“Cuando llegamos al 2 de Abril, me hizo parar entre las escaleras 17 y 18, ahí me robó la billetera con plata y documentación, en todo momento me amenazaba con el arma –mencionó, y agregó –en un momento tenía miedo de que me ahorque con el cinturón de seguridad”.



La bala no salió

Antes de bajarse del auto, el maleante le pegó en la cara con el arma y, como si eso no fuera poco, le gatilló en la cabeza con un arma de fuego. Por suerte para ella, la bala no salió. “Casi me muero cuando gatilló, creí que el tiro iba a salir”, añadió.



“Tan solo pensé en mis hijos y le pedí tanto a Dios que no me pase nada”, comentó. Valentina es el único sustento económico de sus hijos. Aún tiene miedo. Desde que le robaron, no quiere volver a manejar el taxi. Es más, no cree poder volver a hacerlo.

“Sigo traumada”, le dijo a este medio.

Inmediatamente hizo la denuncia en la Comisaría Tercera que se encuentra ubicada en el barrio 2 de Abril.