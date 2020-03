Este fin de semana, el piloto santacruceño correrá su primera carrera del año. Será en el trazado de Zárate por la 1ra Fecha del Rotax RMC. “Estamos muy contentos por poder volver a las pistas”, manifestó Thiago Díaz a LOA.

El campeón argentino de karting, el riogalleguense Thiago Díaz viaja a su primera cita de la Temporada 2020, la cual tendrá lugar en el Kartódromo Internacional “Ciudad de Zárate” en Zárate.

Con un parque de 24 pilotos en pista será un gran desafío en esta nueva etapa en la categoría Junior Max de Rotax RMC. “Estamos muy contentos por poder volver a las pistas. Tenemos un año lleno de actividades, en lo que respecta a carreras nacionales e internacionales, en abril estamos convocados a representar a nuestro país en el Sudamericano de Karting que se disputará en Porto Alegre, Brasil. A finales de octubre, se desarrollará el Mundial de Karting también en Brasil, exactamente en Sao Paulo, y si todo va bien, y el presupuesto nos acompaña intentaremos hacer uso del premio otorgado por la Comisión Nacional de Karting al haber sido campeón 2019 que consiste en una carrera en el Kartódromo de Le Mans, Francia o la otra opción de premio es una carrera en Las Vegas, Estados Unidos”, comentó el piloto a La Opinión Austral.

El campeonato de Rotax estará conformado por nueve fechas, la última será doble, desarrollándose íntegramente entre los circuitos de “Ciudad de Zárate”, “Rubén Luis Di Palma” y “Ciudad de Buenos Aires”.

“Ahora a pensar en lo que viene que es Rotax y tratar de estar a la altura de las circunstancias y traernos la mejor cantidad de puntos para mi ciudad”, expresó.

Por ser campeón 2019, Díaz puede acceder a correr en Le Mans o Las Vegas.

“Desde ya quiero dar las inmensas gracias a mis sponsors que nos siguen apoyando y hacen un esfuerzo incondicional para que sigamos compitiendo en este difícil y caro deporte, sin ellos esto no sería posible: Transporte JC Morrison, Taqsa Marga, Frigorífico Montecarlo, RT Seguridad, Las Olas Estaciones de Servicios, Yamaha South, Patagonia Propiedades, Bulonería Ganix, Automotores Patagonia, El Patagónico, Belfast Pub, Minimarket, Cerveza Kalu, RFC, Tomrel, Bubba Pinturas, On transportes y servicios, M&M Automotores, Wracing, Ramírez Inmobiliaria, Carlos Ripoll, Vicepresidencia de Nación, Gobierno Provincial, Fomicruz S.E. y en especial a mi mamá y mi papá que no bajan nunca los brazos para ayudarme y contenerme cada vez que las cosas no salen bien. Gracias totales a los medios que les dan gran difusión a los deportistas que representamos a Santa Cruz”.