El Centro Asturiano cierra un calendario “muy positivo”

Con clínicas, competencias y viajes, el Centro Asturiano Club de Tenis tuvo un gran año 2019. Este año creció el número de asistentes en la Escuela de Adultos. Para 2020 esperan volver a realizar el Interclubes con el Río Gallegos Tennis Club.

Durante el fin de semana del 14 y 15 de diciembre, las canchas del Centro Asturiano Club de Tenis de Río Gallegos fueron el lugar de encuentro para jugadores del Club Santa Lucía de Comodoro Rivadavia, Sporting Club de Punta Arenas y los anfitriones que se midieron en la categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 Masculino y Sub 14 y Sub 16 Femenino. Con este encuentro y el cierre de la Escuela de Tenis que tuvo lugar el jueves pasado, el Centro Asturiano cerró el año.

“Fue un calendario muy positivo, ya que tuvimos muchas actividades, largando en febrero-marzo con una clínica a cargo de Franco Feitt, jugador ATP. Continuamos con las tres fechas del Circuito Patagónico en el Río Gallegos Tennis Club, en el Centro Asturiano y en Río Grande, en el Club Cantera. Además, en abril fuimos a visitar a Santa Lucía, donde se jugó un encuentro entre las escuelas; en octubre a Puerto Madryn, para jugar con Deportivo Roca, Las Lilas y Puerto Madryn. Para cerrar, hicimos el encuentro con el Santa Lucía y el Sporting de Punta Arenas”, repasó el entrenador Angel Suárez, en diálogo con Latidos.

En cuanto a la actividad interna, señaló que “se hicieron los torneos rankeados de las categorías A, B y C, y contamos con un número de entre 90 y 100 chicos”.

El crecimiento

Por otra parte, Suárez destacó el crecimiento de la Escuela de Adultos. “Tuvimos un promedio de 80 personas por mes en la mayor parte del año, en todos los niveles, tanto de varones y mujeres, a partir de los 18 hasta los 70 años”, indicó.

Jugadores del Club Santa Lucía visitaron Río Gallegos. FOTO: CLUB SANTA LUCIA

Además de llevar un ranking interno, el grupo de adultos viajó a Puerto Madryn, donde participó de un encuentro.

En cuanto a números, expuso que “la Escuela se viene sosteniendo con entre 90 y 100 chicos, de 4 a 18 años. La Escuela de Adultos fue creciendo, empezó el año pasado con 30-40 y fue en aumento, llegando a 80 en distintos horarios de lunes a sábado”.

2020 en puerta

En cuanto al próximo año, el entrenador adelantó que “tenemos pensado volver a ir al Santa Lucía en abril-mayo. También estamos hablando con la Escuela de Trelew Tennis Club, nos llevamos muy bien con la gente de allá, Puerto Madryn está confirmado para el viaje en octubre y el Sporting va a venir durante el año”.

Además, anheló “ver si podemos reanudar el Interclubes con el Río Gallegos Tennis Club, estamos cruzando la calle y no podemos hacer en conjunto alguna actividad, ya sea de menores o adultos, esperemos poder hacerlo al menos en alguno de los dos clubes. Estamos en la zona y es algo que al tenis local lo favorece, como así también a un club y al otro, es una actividad que el socio está esperando, es muy linda. Ojalá podamos hacer algo con el Río Gallegos Tennis Club”.

Vale mencionar que desde el jueves, de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00, continuarán los entrenamientos y de 14:00 a 18:00 tendrá lugar la Colonia de Verano para niños y niñas de 3 a 12 años.