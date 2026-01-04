Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un equipo de 11 personas, integrado por brigadistas de Parques Nacionales y del Consejo Agrario Provincial, se encuentra combatiendo un foco de incendio en la zona de Cerro Huemul, en cercanías de la tirolesa del río túnel inferior, zona norte del Parque Nacional Los Glaciares.

La Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares informó que desde El Calafate partió un segundo grupo de apoyo, que se trasladó con una embarcación, además de equipos de agua y herramientas de zapa, para reforzar el trabajo en el sector y avanzar en la construcción de líneas de control.

Como parte del operativo preventivo, personal de Bomberos y de Tránsito Municipal se encuentra trabajando en Bahía Túnel, con el objetivo de impedir el ingreso de personas a la zona afectada, mientras que el permisionario de la navegación al Lago Viedma colaboraría, en caso de ser necesario, en la eventual evacuación de personas desde Cabo de Hornos.

Además, se están realizando gestiones para sumar un avión hidrante al combate del fuego. En este sentido, se está organizando un equipo de seis personas en El Chaltén para el llenado del tanque australiano ubicado en el predio del aeroclub, de manera de estar listos si se confirma la llegada del medio aéreo. También se gestiona la disponibilidad de un rodillo compactador de Vialidad para tareas de mantenimiento de la pista.

Desde Parque Nacional se remarcó que la emergencia se da en un contexto de índice de riesgo de incendios forestales en valor extremo, por lo que se dispuso el cierre hasta nuevo aviso de la Vuelta al Huemul.

También se solicitó a las personas que se encontraban en tránsito hacia Paso del Viento que emprendan el regreso por Laguna Toro.

Las autoridades solicitan respetar las medidas de seguridad y permitir el normal desarrollo del trabajo del personal.