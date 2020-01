* Por Ana Baratuz

Lo conocí trabajando en este particular oficio de periodista deportivo. El chaqueño sonreía con los ojos. Pelo blanco, tez quemada por el sol y un afán imperioso por llevar adelante el proyecto en mente.

Reconocía el enojo cuando le recibían las notas presentadas para luego no responder. ‘Si Dios me da vida’, solía repetir, antes de volver a la carga con el relato de lo bueno que sería tener a todos corriendo en una pista. Me mostró el proyecto, el plano, lo tenía todo pensado, cada detalle. Cuando lo recibieron en Gobierno, expresó la satisfacción con todo su ser. Cuando le prestaron atención y la pista estuvo hecha, creyó que el proyecto seguiría adelante hasta concretar hasta el último detalle: la parquización, el sector de entrenamiento, vestuarios y la capilla.

Era imposible frenarlo cuando de atletismo se hablaba. Iba y venía en su camioneta utilitaria. No puedo imaginar la cantidad de nafta que utilizó yendo y viniendo de un ente a otro, de una puerta a otra esperando, ansiando, deseando que todos entendieran lo que pretendía.

La noche del viernes me enteré y todos los recuerdos volvieron. Don Palma, descanse en paz y desde el lugar en el que se encuentre, no dudo que seguirá instando a la concreción de ese proyecto que muchos vieron, pero en papel. Sólo él sabía con exactitud lo que pretendía sembrar.

