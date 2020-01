El Club Multimarca inició la Campaña Solidaria por Robertito

En una nueva acción solidaria, los fierreros organizaron un encuentro para recaudar dinero y colaborar con la compra de una silla motorizada para Robertito, un vecino de Río Gallegos. Ayer se realizó la primera actividad y desde la organización adelantaron que continuarán con la campaña.

Organizado por el Club Multimarca, en la tarde del domingo, en el estacionamiento del galpón del Borde Costero de Río Gallegos, se realizó un Encuentro de Autos en el marco de la Campaña Solidaria por Robertito.

Cristian Aguilar del club mencionado contó a Latidos que “esta propuesta nace al ver a nuestro vecino Roberto, todos los días y noches, movilizándose en su silla de ruedas. Todos sabemos cómo se encuentran las calles en Río Gallegos, la idea era ayudarlo, sabemos que no vamos a cubrir el total de lo que vale una silla motorizada, pero la idea es colaborar de alguna manera, haciendo lo que a nosotros nos gusta que es mostrar autos. De esta forma, la gente de la comunidad puede mostrar lo que cada uno le mete a su auto para verlo lindo y, de paso, ayudar a Roberto”.

Sobre la necesidad, explicó que “la silla es completamente manual, todos sabemos lo que puede llegar a costar manejarse así y una silla motorizada puede cambiarle la vida”.

En el inicio de la tarde, el número de participantes fue reducido, sobre lo que comentó que “cada uno maneja su autito, son autos clásicos y con una lluviecita ya no los quieren sacar, entonces todos se cuidan del clima. Siempre tenemos el acompañamiento de los clubes de autos, esta no fue la excepción, no vinieron tantos, pero estamos para la gente que quiera acercarse a colaborar desinteresadamente, sea con $ 10, $ 50, $ 100, todo sirve”.

Aguilar adelantó que esta no será la última actividad que realizarán, ya que “vamos a estar anunciando en la página ‘Club Multimarca RG’ para seguir con esta causa y vamos a ver si le abrimos una cuenta a nombre de Roberto para que él tenga su plata guardada y pueda ir juntándola. Por lo que he estado viendo, una silla cuesta alrededor de $ 300 mil”.