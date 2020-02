La noticia del trágico choque ocurrido a 90 kilómetros al norte de Río Gallegos, por ruta nacional N° 3, se conoció el sábado por la madrugada. El siniestro dejó una víctima fatal, y los cuatro damnificados restantes lograron sobrevivir de milagro.

De acuerdo a lo que pudo conocer La Opinión Austral, una familia de Río Gallegos fue la sobreviviente. Al momento del hecho, cerca de las 22:00, estaban saliendo de la ciudad emprendiendo viaje a Puerto Madryn, para pasar sus vacaciones.

Mauro (22), iba a bordo del Fiat 500 junto a sus padres, su mujer y su beba. Según su relato con LOA, todo sucedió una vez comenzada la breve pero intensa tormenta que se desató en la zona. “Nos agarro una tormenta antes de Lemarchan. Estaba todo despejado y de un momento a otro nos atrapó la tormenta, empezó el agua muy muy fuerte con relámpagos, y en un momento muchos granizos”, comenzó contando.

“Ahí fue donde el auto se puso de costado. Mi viejo no volanteó ni nada, solo el auto se dio vuelta, quedamos de costado a la ruta y a los segundos nos choca un auto en la parte delantera del acompañante. Ahí nos hizo hacer dos trompos y volcamos cuando mordimos la banquina”, continuó narrando Mauro.

Tras el vuelco, el joven señaló que afortunadamente no estaba tan herido, por lo que pudo salirse del rodado para auxiliar a su familia. Lo primero que hizo fue chequear el estado de su hija: “Estaba re bien”, expresó. Luego la sacó, junto a su pareja, y fue a ver a sus papás.

“Los dos tenían los brazos rotos“, por lo que no se pudieron soltar de los asientos. Pero Mauro pudo desatarlos y sacarlos con éxito: “Gracias a Dios yo no estaba herido y pude hacer eso, la verdad no sé como lo hice“.

Por fortuna, varias personas pararon en el lugar para socorrer a los accidentados. Una vez afuera toda la familia, Mauro los dejó junto a un hombre que paró a ayudarlos, y se dirigió hacia el otro auto en cuestión, un Chevrolet Corsa. “En la locura cuando deje a mi familia trate de ir a ver al otro auto por si habían bebés“, relató. Pero en el rodado sólo iba el conductor junto a sus dos perros; el joven, oriundo de Tierra del Fuego, lamentablemente perdió la vida.

Así quedó el vehículo del joven fallecido. FOTO: PASA EN SANTA CRUZ

Un dato no menor es que en el clima de desesperación total, no pudieron contactarse para pedir ayuda sanitaria: “Intentamos comunicarnos con Emergencias pero ningún celular daba con la red“, contó Mauro. En dicho tramo de la ruta no hay conexión WiFi ni señal telefónica.

Finalmente, pudieron trasladarse de regreso a la ciudad con ayuda de otros conductores: “Yo me fui en un auto de un tal Marcelo, que le agradezco habernos traído, y mis papás vinieron con otra familia“.

Todos los integrantes de la familia se atendieron en el Hospital Regional, y según se pudo conocer, estarían fuera de peligro.