Más de 80 mil chicos de Santa Cruz ya están inscriptos en la plataforma online del Consejo Provincial de Educación, que ofrece contenidos acordes al nivel de los estudiantes. ¿Cómo es la dinámica para que no pierdan contacto con la escuela? Hay quejas de padres que sostienen que “no funciona”.

El Consejo Provincial de Educación desarrolló la plataforma de educación en línea, tras el aislamiento que tiene a todos en cuarentena y la suspensión de clases en el país.

Norma Benedetto, secretaria de Coordinación Educativa del CPE, indicó a La Opinión Austral que “estas propuestas son para acompañar a los estudiantes y que pedagógicamente no haya una ruptura, para que se sientan asistidos”.

Por ello, detalló: “Ya tenemos casi 80 mil chicos que han ingresado, son clases con explicaciones y actividades según el nivel. Van a encontrar recursos, donde cada materia está armada con contenidos y para ello hay un equipo técnico y tutores online”.

Benedetto agregó: “Sabemos que cuando las escuelas cierran el rendimiento educativo se ve afectado, entonces las instituciones tienen que permanecer abiertas y, en cierto sentido, esta es una forma de que permanezca abierta”.

Para concluir, indicó que “la idea es no dejar a los niños a la deriva”.

La directora de un establecimiento educativo de Río Gallegos, contó la experiencia e indicó que “es una oportunidad para que el colectivo docente pueda replantearse su práctica pedagógica y trascender el mero ámbito áulico”. Sostuvo, además, que buscarán la manera de llegar a aquellos chicos que no tienen internet y/o computadora en su hogar.

“En principio sería a través de información bibliográfica, sugerencia de lecturas y cuadernillos de ejercicios que, en algunos espacios, ya los tienen elaborados los profesores”, afirmó.

¿Qué experiencia tienen padres y madres?

Según pudo conocer el medio, algunos padres y madres han tenido conflictos para ingresar a la plataforma virtual. A la misma se ingresa con el DNI del alumno, sin embargo, indicaron que “no funciona y no tenemos a quién reclamar”.

Desde el CPE indicaron sin embargo que, para consultas e información, deben enviar un mail a [email protected]

En paralelo, los establecimientos educativos privados también están teniendo problemas con las plataformas y la enseñanza en el hogar.

“No sólo no encontramos los contenidos, si nos cuesta a nosotros los padres, imaginate a mis hijos. Además, los docentes envían tareas en horarios que no son de la escuela, por ahí son las 8 de la noche y cargan material y, para peor, no explican los temas”, se quejó una madre.