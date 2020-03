Hace unos meses, Pablo ‘Pali’ Contreras recibió la maravillosa noticia de que a sus 3 hijos varones se sumaban nuevos integrantes, lo esperado y por duplicado: mellizas. Hubo complicaciones y fueron derivadas a Buenos Aires, pasaron los momentos duros, y ahora sólo resta esperar las condiciones necesarias para volver.

Las pequeñas evolucionan y pronto conocerán a más familiares. FOTO: PABLO CONTRERAS

Cuestión de prioridades, el dirigente de la Asociación de Fútbol de Salón en Río Gallegos y referente a nivel provincial y nacional del juego salonero, lejos quedó de reuniones organizativas.

Si bien estos temas lo despejan de la preocupación diaria, su mundo está inmerso en el día a día de las nuevas integrantes de la familia. Pablo quedó viudo con un hijo como evidencia de un amor de juventud. Pasó el tiempo y conoció una persona que lo conmovió. Se unieron y llegaron dos varoncitos más. Con 3 muchachitos en casa, ya se los imaginaban vistiendo casacas y jugando en algún club. Hicieron un viaje de vacaciones y sucedió: quedaron embarazados. A la alegría se sumó la sorpresa siguiente: son dos, son nenas.

Vivieron la espera con la ansiedad lógica. Llegó el momento en el que el médico les dijo que Cinthya debía dar a luz por cesárea anticipada, con 7 meses de gestación, y esto traería consecuencias para las pequeñas que recibirían toda la atención necesaria. No pasó mucho hasta que les trasmitieron sobre una deficiencia cardíaca y las derivaron a Buenos Aires. El 6 de febrero el fanático de Boca expresó: “Ayer operaron a Delfina del ductus y la operación fue un éxito, si bien sabíamos que era sencilla, había que tener mucho respeto porque era una cirugía en el corazoncito. Cerca de la 1:30 de la mañana terminó. Mucho nerviosismo que se hizo más llevadero con tantas personas acompañándonos en este momento… Ahora sólo esperar que ambas suban de peso para recién poder volver a casa los 4 y reencontrarnos con la familia: Valentina pesa 1,820 kg y Delfina pesa 2,050 kg”.

Lauti, Juanpi y Leo: los hermanos mayores esperan en casa. FOTO: PABLO CONTRERAS

Pasó un mes y seguían mejorando: “Ambas toman teta y ya pasaron los 2 kg. Con 2,3 kg podemos ir pensando en que les den el alta. Se extraña muchísimo, pero sabemos que falta poco para volver y estar con nuestros otros hijos”.

Esta semana, con la cuarentena vigente, las posibilidades de viajar a Río Gallegos se redujeron, no pueden arriesgarse, prefieren esperar por el amor a sus 5 hijos. “Seguimos en Buenos Aires, las bebés se encuentran muy bien! Ambas estaban listas para que les dieran el alta y sucedió esto del coronavirus, a Delfina sólo le queda hacer un estudio porque tiene un poco de reflujo, pero no es nada grave, a Dios y a la Virgen les pido que no permitan que este virus avance y podamos volver a casa pronto para reencontrarnos con la familia”. Para finalizar expresó: “Nos tocó atravesar este momento en estas circunstancias, pero vamos a estar bien, gracias a todo el amor que recibimos. Acá está pegando muy duro la pandemia y deseo todos ustedes estén en sus casas cuidando a los suyos. Que esto nos sirva de lección y después sea un nuevo comienzo con todos los argentinos más unidos. QUEDATE EN TU CASA!!!”