El padre de Karin, Alex Fernández, se acercó esta mañana al Juzgado N° 1 de Caleta Olivia con la intención de “acelerar” el proceso para que los cuerpos de los niños sean entregados a la familia. Dice que hacía dos meses no veía a su hija y se encontraba en una lucha constante para obtener su tenencia. Hay secreto de sumario y la jueza Totino no dio declaraciones por el momento.

El misterio en torno a las muertes de Natasha (24), Lautaro (8) y Karin (6), en el incendio de la casa del barrio 17 de Octubre, continúa presente. Son muchas las preguntas que se hacen sobre este caso.

La información que llegó a La Opinión Zona Norte desde Fiscalía detalla que se investiga un posible ajuste de cuentas, y entre las acusaciones cruzadas se espera conocer los resultados de las pericias que se realizaron en la casa siniestrada y las autopsias a los cuerpos.

A los cuerpos de los nenes le tomaron muestra de ADN que fueron enviadas a Río Gallegos. Hasta que no estén los análisis de ADN, los cuerpos no pueden ser retirados de la morgue.

El padre de Karin, Alex, fue al Juzgado, pero no pudo hablar con la jueza Malena Totino. Pero fue recibido por la secretaria del Juzgado, Leandra Arana, y también pudo hablar con el fiscal de turno. “Necesito que me den información, pero no me dicen nada. Lo único es que hay cosas que no se pueden informar y que hay secreto de sumario”, dijo en diálogo con La Opinión en Radio en Radio San Jorge.

“Hacía dos meses que no veía a mi hija, desde que nació venimos trayendo este problema con mi ex pareja, había meses que no me dejaba verla y después me la traía como si nada”, dijo.

Agregó que se cansó de ir al Juzgado, pero que nunca lo ayudaron. También contó que cuando le hicieron firmar los papeles de la tenencia “no me explicaron nada, después fue una lucha porque yo ya había puesto mi firma y entregado la guarda total”.

Hace poco había conseguido el dinero para pagar un abogado, “estábamos acelerando los papeles, a punto de tener una audiencia el 23 de este mes para arreglar el tema de las visitas y poder ver a mi nena”.

Sobre esto dijo que por su condición económica, es portero de una escuela, no pudo acelerar el trámite. Aseveró que hay una Justicia para los que tienen dinero, y otra para los pobres. Contó el caso de un petrolero que logró rápidamente obtener la tenencia de un hijo en una situación similar, pero que aquel lo pudo hacer porque tuvo el dinero para pagar un abogado particular.

“Una relación tormentosa”

Alex contó que en una oportunidad tuvo un problema con Martín Luna, la pareja de Natasha. “Hace 3 años tuvimos una charla con la mamá de Karin para reunirnos y llegar a un acuerdo de dinero, fui al domicilio de ella y cuando llegué, Luna me agarró con un fierro y quería sacarme el auto, por suerte lo tenía en marcha y me pude ir”.

Las denuncias por éste y otros hechos, están radicadas. Pero hay algo que para Alex viene “fallando hace muchos años”. “Tengo mucha bronca con todos porque no tenían (los nenes) que haber terminado así”. E insistió “esto se pudo haber evitado y quiero que paguen todos los responsables, tanto él como los que lo soltaron”.

Niños amenazados

También contó que hace poco se enteró de que a su hija Karin y al hermano de esta “los tenían amenazados con un revólver para que no digan nada”. Con la intención de ocultar la violencia que se vivía en la casa.

“Yo no tenía contacto con mi nena, sólo la veía a escondidas en lapsos de pocos minutos que iba a verla en el jardín, pero el nene (Lautaro) veía a su familia y les habló de lo que había pasado”.

“Queremos velarlos”

En medio de esto, anteayer las familias de ambos niños salieron a las calles del microcentro caletense para pedir justicia. “Desde Niñez nunca se hizo nada, cuando sabían que la relación de la madre con Luna era tormentosa”, había dicho una de las abuelas de Karin durante la marcha.

“Se llegó hasta esto y hoy pedimos justicia por los nenes, no se respetaron los derechos de ellos, que tanto tenían por delante en sus vidas”, agregó, visiblemente conmovida.

Lo que piden los familiares es que les entreguen los cuerpitos de los chicos para poder realizar los velatorios. “Lo que más quiero ahora es tener el cuerpo de mi nena para poder velarla, pasan los días y se hace más difícil para mí y mi familia”, dijo el padre de Karin.