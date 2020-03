Araceli Rodríguez debía regresar el 28 de marzo a Argentina desde Madrid pero su vuelo por Iberia fue cancelado hace una semana y quedó varada en París junto a su novio.

Ella tiene 27 años, es profesora de Educación Física y nació en Puerto San Julián. Actualmente vive en Buenos Aires donde trabaja en un gimnasio de lunes a viernes y los fines de semana en una conocida cadena de farmacias.

El 8 de marzo, con todo reservado y a pesar de que ya había casos en Europa, se fue de vacaciones para conocer el viejo continente junto a su pareja.

“Nosotros planeamos, pagamos y reservamos todo nuestro viaje desde hace un año atrás. Y como llegábamos a Londres donde no había casos y en París había muy pocos decidimos viajar igual”, explicó Araceli a La Opinión Austral. “Tengo 2 trabajos, de lunes a lunes para poder cumplir el sueño de viajar a Europa con mi novio“, se descarga.

Desde la embajada le hicieron llenar un formulario y le dijeron que debe esperar. Y tiene miedo de que Aerolíneas Argentina no mande ningún vuelo a París, donde habría unos 600 argentinos en una situación similar. Según la propia Cancillería en Francia hay 1.000.

Mientras tanto paran en un hotel a las afueras de París donde le hicieron precio por la situación y les cobran 70 euros en lugar de 115, casi 7.000 pesos por día. “Cada noche que pasa es un numerazo. No se sabe si van a mandar un vuelo a Francia”.

Este viernes por la mañana se enteraron que había un vuelo de Air France de París a Argentina. La embajada les dijo que tenían que comprar su propio ticket. Así que se fue con su novio en un Uber hasta el Aeropuerto Charles de Gaulle que les costó 50 euros y compraron los pasajes: 612 euros cada uno.

“A la hora de haberlo comprado nos llega un mail con la cancelación del vuelo“, contó Araceli desconsolada. Ahora no sabe si ese vuelo se reprogramó o no saldrá nunca porque otros argentinos que lo compraron tienen versiones distintas. Europa es un caos y nadie da respuestas certeras.

“Entré en crisis, me grabé y subí el video sin pensar porque necesitaba ayuda”, explicó en exclusiva a LOA.

Araceli criticó a la embajada Argentina en Francia por la falta de ayuda concreta. “La embajada no sabe decirte si va a venir un vuelo de rescate a Francia, ni cuándo. No te ayudan económicamente, te dicen que te busques algo barato, te ponen un mail por cualquier consulta que tengas que hacer y te envían una respuesta automática. Es una vergüenza!!!. Necesitamos soluciones y respuestas concretas, plazos verdaderos, fechas!. Nos tienen a la deriva!”.

Pero no sólo es ella, dice. “Hay personas mayores que se les esta terminando la medicación, personas que no les renovaron el hotel por cierre y no saben a donde ir. La embajada de Argentina en Francia no da soluciones ni ayuda de ninguna forma!”, sentencia.