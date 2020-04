En el marco de la lucha contra el COVID-19, por decisión de las autoridades militares, se ha centralizado el apoyo sanitario en las instalaciones de la Brigada XI. Además del lugar para los pacientes, se han dispuesto carpas de campaña en inmediaciones que servirán para la logística.

El coronel Romano (en el centro de la imagen, utilizando una boina), uno de los jefes operacionales, en su recorrida por el predio con La Opinión Austral. FOTOS: MIRTA VELÁSQUEZ

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha decretado el estado de sitio ya que, tal como lo indicó en su momento el presidente Alberto Fernández: “Creo en la responsabilidad de la población y no veo necesario hacerlo, si lo hiciera, hablaría muy mal de los argentinos”, por ello y por ahora, las fuerzas militares no salieron a la calle a controlar que se cumpla el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Por eso mismo, el Ejército Argentino solamente se dedica a la logística de los procedimientos y, en algunas partes como se ha visto en el norte del país, han coordinado y entregado alimentos a los lugares más vulnerables y postergados. Hace unos días, la comisión directiva del Club Quilmes puso a disposición sus instalaciones y los militares de Buenos Aires lo usaron como centro operacional para entregar alimentos no perecederos a los que menos tienen.

En Río Gallegos

Lo cierto es que, desde hace unos días, las Fuerzas Armadas han sido motivo de charla entre los vecinos de nuestra ciudad capital. En algunos casos por el helicóptero que estuvo sobrevolando la ciudad y en otros por el movimiento que hubo en las instalaciones del Hospital Militar.

Con carpas y gran movimiento de las FFAA, la milicia comenzó a coordinar y establecer un refuerzo en el marco de la emergencia sanitaria que afronta hoy por hoy nuestro país.

En la jornada de viernes, el intendente Pablo Grasso junto a su comitiva se reunió con autoridades de las FFAA y el Hospital Regional con el fin de organizar las cuestiones propias de la lucha contra el coronavirus y su cepa COVID-19.

Logística

Ya en la jornada de ayer, el Hospital Militar abrió sus puertas para La Opinión Austral y el coronel Romano, junto al teniente coronel Ruggeri, director del operativo, comentaron cuáles serán los alcances de las FFAA para dar apoyo al Hospital Regional de nuestra ciudad capital.

Personal de limpieza de toda la provincia fue trasladado al Hospital Militar de Río Gallegos, por disposición de las autoridades de la FFAA. FOTOS: MIRTA VELÁSQUEZ

Según indicaron desde la Brigada XI, en el edificio central ya se han equipado y están listas unas 20 camas para los pacientes que, eventualmente, lleguen desde el HRRG pero, a medida que se vaya precisando, trabajarán por fases: en una eventual segunda fase, el número ascenderá a 40 y, en el peor de los escenarios se llegará hasta 56 camas para los pacientes.

El coronel Romano dio algunos números sobre los profesionales que trabajarán en el hospital: “Además de los facultativos médicos, entre doctores y enfermeros, se le suma el apoyo del área sanitaria de la Fuerza Aérea, haciendo un total de 50 profesionales”.

Al lado del hospital, se pusieron carpas de campaña que servirán como sostén logístico para la gente que trabaje. En esos toldos, habrá vestuarios para los profesionales, zonas de descanso y racionamiento, lavadero y lugares de higienización. Respecto del personal que trabajará en esta zona, habrá 60 personas que estarán manteniéndolas.

El Ejército cuenta con cuatro ambulancias tipo unimog 4×4 que permitirán evacuar a personas que estén en lugares de difícil acceso. FOTOS: MIRTA VELÁSQUEZ

Cabe remarcar que todo el personal de limpieza de puestos militares del interior de la provincia fue trasladado a Río Gallegos, por decisión del general Martín Lluch, máxima autoridad militar en Santa Cruz, en el marco de la emergencia sanitaria.

Las ambulancias

Asimismo, sobre las últimas coordinaciones entre el Ejército, la Municipalidad y el Hospital Regional, resta determinar cómo será el uso de las unidades de traslado. Las Fuerzas Armadas cuentan con cuatro ambulancias nuevas tipo unimog (vehículos 4×4) que permiten evacuar a personas de zonas de difícil acceso, indicó el coronel Romano.

Esto último se veía en las horas de ayer cuando se realizaba una segunda reunión entre el intendente, el director del HRRG y las autoridades de la FFAA.

Sobre quienes dirigirán el plan de contingencia sanitaria, se supo que serán el teniente coronel Esquivel, que estará secundado por el capitán médico Guillermo Ríos. Obviamente, bajo la supervisión del general Martín Lluch.