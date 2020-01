La redacción de La Opinión Zona Norte dialogó con el escultor y la organizadora a días de la segunda edición de “Bienal”, un encuentro de artistas visuales de todo el país que se inaugurará en febrero en Perito Moreno, en donde Prieto presentará tres de sus obras.

El 14 de febrero se llevará a cabo la inauguración, en la Dirección de Cultura de Perito Moreno, de la segunda edición de “Bienal”, en la cual se espera el arribo de artistas internacionales y nacionales. La muestra continuará hasta fines de febrero, donde se realizará la devolución de las obras a cada artista. En cuanto a las muestras, se desarrollarán en simultáneo en diferentes puntos de la ciudad de Perito Moreno: Dirección Municipal de Cultura, “Salón Iturrioz”, estancia “Los Toldos”, “El sitio” en la Cueva de las Manos, y estancia “La Ascensión”.

El escultor Antonio Prieto es uno de los participantes que llevará consigo 3 obras de autoría propia. Durante la entrevista que le realizó la redacción de La Opinión Zona Norte se mostró muy contento, ya que ésta sería la segunda vez que expone en su ciudad natal, además recordó sus inicios en el arte y comentó sus planes a futuro. Antonio nació en Perito Moreno, pero hace 40 años eligió vivir en Caleta Olivia, estudió y se recibió de profesor de Artes Visuales en el Ce.M.E.P.A., y en la Universidad local fue profesor durante 18 años dictando la materia “Historia del arte”, en el Ce.M.E.P.A. en todas sus escuelas (música, danzas clásicas y bellas artes).

Expuso en Buenos Aires, Río Gallegos, San Martín de los Andes, Comodoro, Bahía Blanca, entre otras ciudades. “Recibí la propuesta de participar por parte de Silvia Brun, ella es curadora de arte. Las obras que voy a presentar son de diferentes épocas, son 3 y se llaman: “La otra mirada”, “Tenciones” y “Perfiles”. Lo bueno es que en esta muestra hay una conexión nacional, en el sentido de que vienen artistas de todo el país, porque fue una convocatoria nacional”, comentó Prieto. En el mes de septiembre fue la última vez que el artista se presentó para exponer sus obras en el Museo Ferroportuario de Puerto Deseado junto a su colega Violeta Aragón y al periodista y poeta Gustavo Llanos. A futuro ya está planeando un viaje a Puerto Madryn con una serie nueva denominada “Series y señales”, que además quiere presentar en Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia. Dentro de los planes de Prieto está realizar una tirada de 500 unidades de un libro–catálogo, con todas sus obras con escritos de Marilú Roldán.

Obra que refiere al petróleo. Foto: Dana Moreno.

La organizadora

Silvia Brun es la organizadora del evento, ella realizará el montaje de las obras personalmente y la distribución, acorde a su tarea de curadora. Además, es artista plástica formada académicamente y profesora. Nació en Buenos Aires, pero reside en Perito Moreno. El objetivo de estos encuentros culturales es difundir el arte de la zona.

“Cuando voy a Buenos Aires surge entre colegas del ámbito internacional el comentario de que no conocen la ciudad de Perito Moreno, entonces se me ocurrió concretar una propuesta por escrito con mi curriculum, la cual me la aceptó la directora de la gestión anterior, y así di vida al primer encuentro de arte que se llamó “1° Bienal de Arte Cueva de las Manos”, que es una convocatoria nacional de arte inclusiva”, comentó Brun.

Silvia Brun.

Para la organizadora tener contacto con los locales es fundamental, ella admite que las obras regionales están a la altura de cualquier artista internacional, “hay que mostrar al mundo lo que se produce en la Patagonia, aquí hay un patrimonio cultural de la humanidad de un valor incalculable, esa es mi idea, incorporar a artistas de la región, y promover el turismo en la provincia también”, expresó. Brun además comentó que se entregarán certificados de participación y habló de su producción: “Cuando yo visito la Cueva de las Manos, y a toda la zona Patagónica en mis obras utilizo material de recolección al estilo tehuelche, mis obras en su mayoría están hechas con nombres tehuelches porque me inspiró” concluyó.

Para esta edición, se espera que visiten la localidad artistas de todo el país, e internacionales que suelen exponer en Estados Unidos, Asia y Europa, muchos de los cuales viajan nuevamente y otros se sumaron a la segunda experiencia. Son alrededor de 60 artistas, todos convocados por Silvia, y las obras que se van a presentar serán 80 piezas de mucho valor cultural.