El virus se presentó de golpe como un destello que dejó a plena luz la única respuesta posible para evitar más sufrimiento, más dolor, más muerte: el Estado.

Parece que pasaron años, sin embargo no fue hasta hace cuatro meses que la Argentina no tenía Ministerio de Salud. ¿Acaso alguien puede imaginarse semejante ausencia en este lío?

Damos las cosas por sentadas; solemos creer que existe un sálvese quien pueda, un efecto residual de un neoliberalismo salvaje que intentó mostrar a cada quien artífice de su destino, generando una construcción de sentido en torno al mérito propio mientras se vaciaba el Estado; ese cúmulo de estructuras en donde todos y todas nos vemos representados, precisamente porque somos parte de ese engranaje.

El mejor ejemplo de cómo la falta de Estado puede empeorarlo todo está en Brasil, con un risueño Jair Bolsonaro negando el impacto que va a tener la pandemia cuando caiga de lleno en ese país, que hoy no hace nada para prevenir contagios ni fallecidos.

Con el camino allanado en Argentina, donde el gobierno de Alberto Fernández federalizó las medidas contra la pandemia, poniendo a mayores de 60 años a resguardo, a niños, niñas y adolescentes afuera de las calles y, en paralelo lanzando una batería de paliativos de fuerte intervención en el mercado y la economía, en Santa Cruz, el equipo de Alicia Kirchner responde con más decisiones en sintonía.

Y es que los Estados Provinciales son los verdaderos responsables de que estemos a salvo de un peligro todavía mayor, si no se cierran fronteras, si no se controlan las rutas, si no se persigue a aquellos que, sin empatía por otro u otra, ponen en peligro a la sociedad.

Este mismo viernes, el ministro de Seguridad Lisandro de la Torre y el jefe de Gabinete Leonardo Álvarez sobrevolaron la ciudad con un helicóptero de la Fuerza Aérea para controlar el movimiento en las calles, mientras que en suelo firme, militares organizaban las carpas para una eventual atención de emergencias.

Claro que para la inmensa mayoría con memoria de los hechos ocurridos en nuestro país y los excesos de las Fuerzas, la idea de militarizar lo público no es agradable. Probablemente ahí falte autocrítica y sea necesario preguntarnos por qué fue necesario llegar a eso, por qué se hizo tan difícil cumplir si sólo había que quedarse en casa.

El Estado está presente a través de varios decretos que preservaron la salud de los y las estatales, dando mayores facultades al Ministerio de Trabajo para que intervenga fuertemente en el sector privado que, en función de esta crisis, podría intentar recurrir a despidos, pero además, suspendiendo embargos y ejecuciones fiscales a las pymes, con la declaración de una Emergencia Económica y Social que además le prohíbe a Distrigas y a Servicios Públicos realizar cortes de gas y luz.

El Estado está presente también si los intendentes recogen el guante y se ponen en la trinchera de esta problemática que, inevitablemente, tendrá cada vez más enfermos, pero que si se articula de manera inteligente evitará que el sistema de Salud estalle por los aires, y dé a todos y a todas las mismas garantías de atención.

Ellos, los jefes comunales pueden intervenir controlando los abusos de las cadenas de supermercados, haciendo que cumplan la decisión del Gobierno Nacional de retrotraer precios, pero también exponiendo el destrato para consumidores que durante décadas tuvieron cautivos.

Todavía en las góndolas hay lavandina arriba de los $ 200, falta alcohol, la remarcación pegó durísimo en la carne, y las segundas marcas de pronto desaparecieron de los exhibidores.

En medio de un escenario de absoluta incertidumbre para el mundo, no hay lugar para especulaciones políticas, económicas, individualistas. Tampoco para antagonismos partidarios, porque a estas alturas, está más que probado que la única salida es colectiva y cuidándonos para cuidar a los demás.

Porque, es cierto que el mundo no se va a terminar con el coronavirus, pero la pregunta posible es qué hacemos con lo que nos quede de él. Después de esto, seguramente, pocos se animen a vivir el futuro sin un Estado presente.