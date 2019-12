El estudiante de la UNPA denunciado por abuso deberá firmar un «acta acuerdo» para seguir sus estudios

Este jueves se llevó a cabo una movilización hasta el edificio del Rectorado de la UNPA, con el fin de reclamar por la situación del estudiante JMC, acusado de abuso sexual y violencia de género hacia distintas estudiantes de la Unidad Académica Río Gallegos.

La convocatoria fue el Lisandro de la Torre 860, y luego de la movilización se logró entablar una reunión entre el rector de la UNPA, Hugo Rojas, y representantes de las agrupaciones estudiantiles La Caldera, Juventud Socialista y Rodolfo Walsh.

Martín Saavedra, miembro de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes por Juventud Socialista del MST, dialogó con La Opinión Austral y comentó los principales puntos que plantearon en la reunión, y cómo se seguirá de ahora en adelante.

En principio, lo que le solicitaron al rector fue «que acelerara los tiempos para que la resolución salga cuanto antes para que el Decanato pudiera comenzar el proceso de readecuación pedagógica» para JMC, quien es estudiante de la carrera de Trabajo Social.

Desde las agrupaciones también repudiaron «que la votación en el Consejo no contemple la extensión de la sanción, no nos daba ninguna garantía de que el proceso de readecuación para que curse de forma no presencial no permitiera que él no ingrese a la universidad», sostuvo Saavedra.

A JMC se le termina la sanción el 12 de diciembre próximo, y «podría tranquilamente volver al campus», dijo el estudiante.

Sin embargo, en la reunión de hoy finalmente el rector notificó cómo harán para que las víctimas y la comunidad universitaria en general no sintiera que se vulneran sus derechos. La resolución salió hoy, según informó Rojas, y se iba a remitir a Decanato a la brevedad.

Además, Saavedra mencionó que Rojas, en su facultad de rector, promulgó también otra resolución, en donde dice que los estudiantes que estén en la situación similar a la de JMC, para poder acceder a la readecuación pedagógica, deben firmar un acta acuerdo, donde dejen asentado que no van a ingresar al campus, que no van a participar en actividades o eventos gestionados en la universidad, que se comprometen a no tener contacto directo o indirecto con las personas denunciantes, y que no van a hablar por ningún medio público sobre las denuncias.

De todos modos, Saavedra indicó que la medida «tiene un vacío, ya que en el caso de que JMC no firme y la sanción se termine, no pasa nada», expresó. «El puede decidir no firmar, espera hasta el 12, no se le extiende la prórroga y puede asistir a rendir», por ejemplo.

Rectorado, ante esta situación, afirmó que «se comprometía a que en el caso de que no firmara, se iban a tomar medidas para que JMC no ingresara al campus«, explicó el alumno.

En cuanto al pedido de inclusión del claustro estudiantil en la Comisión Asesora en Cuestiones de Género de la UNPA, definida el día de ayer en asamblea extraordinaria realizada en el campus, Saavedra señaló que el rector se comprometió a «iniciar una reestructuración en la Comisión Asesora y que va a ser mandada al Consejo Superior el año entrante, para que el claustro estudiantil tenga integración al interior de la misma».