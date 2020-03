El fútbol profesional no sufrió restricciones entre los anuncios del Presidente de la Nación. Si bien no es más que una expresión de deseo del Presidente, ya que la AFA tomará una decisión en el transcurso de la semana, Alberto en conferencia sostuvo que : “El fútbol se juega a puertas cerradas, no habría inconvenientes. Me encantaría que en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de verlo no por sistema codificado, sino por TV abierta. Ya que nos vamos a quedar en casa, para nosotros es un divertimento ver los partidos de fútbol”, sugirió.

Comunicación con Tapia y Tinelli

Mientras, el mundo del fútbol se mantuvo atento a los anuncios de Alberto Fernández. Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Marcelo Tinelli, titular de la Superliga, tuvieron comunicación a lo largo de la tarde.

Reunión el miércoles en AFA

Hasta este momento, los dirigentes tienen previsto reunirse el próximo miércoles, desde las 13.30, para evaluar cómo continúa el fútbol en medio de la crisis y para seguir dando pasos hacia el regreso del fútbol de Primera División hacia la AFA (con la conformación de la nueva Liga Profesional y la disolución de la Superliga; transición que quedará completada en la Asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino, a desarrollarse el 19 de mayo).