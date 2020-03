El Ejecutivo encabezado por Alberto Fernández resolvió la suspensión de los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de las zonas afectadas durante el plazo de 30 días, entre otras medidas para hacer frente al coronavirus, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aislados durante 14 días

En el Decreto, el Ejecutivo ordena que deberán permanecer aislados durante 14 días los “casos sospechosos”, es decir, “aquellos que presenten fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que además, en los últimos días, tenga historial de viaje a “zonas afectadas” o haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19″.

También deberán ponerse en cuarentena las personas que arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas”. “Estas personas deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción. No podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria”, detalla el Ejecutivo.

Países de riesgo

Hasta el momento, se consideran “zonas afectadas” por la pandemia de COVID-19, todos los países de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, e Irán. “La autoridad de aplicación actualizará diariamente la información al respecto, según la evolución epidemiológica”, agregaron.