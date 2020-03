View this post on Instagram

Cuenta la leyenda, que los Superhéroes llevan capa, tienen poderes y vuelan alto. El de la siguiente historia solamente vuela (salta) alto y tiene un corazón enorme Desde la ventana de su hogar, el @hotel.patagonia.rgl Kelsey Barlow, miraba a jóvenes del colegio Salesiano, jugar en el patio y teniendo dos aros de Básquet, no lograba entender "porque no hacían uso de ellos" Silenciosamente y sin consultar a nadie del club, ni a sus compañeros, fue a un local deportivo y compró pelotas de basquet, que minutos más tarde, acercó y donó a la Institución educativa La Liga Nacional tiene múltiples facetas, deportivas, sociales, educativas, recreativas que a diario y cada vez más, contagia a la gente de la ciudad capital de Santa Cruz. Pero gestos como estos, pequeños, cotidianos, nos llenan el corazón y fundamentalmente llenará el de los chicos del Sale que tendrán otra excusa para compartir, soñar y abrazarse en los recreos Gracias/thanks @stambiw 🏀💙