Se trata del sujeto que el pasado jueves forcejeó con una mujer en la vía pública. Por el momento no hay sospechosos, pero sí un identikit que daría cuenta de las características del malviviente. Se intensificaron controles en los accesos y egresos de la localidad portuaria.

Desde el jueves pasado, la ciudad de Puerto Santa Cruz se encuentra conmocionada luego de conocerse que una mujer denunció haber sido víctima -junto a su hija- de un intento de secuestro.

El hecho se registró cerca del mediodía del día antes mencionado en la esquina de las calles Mariano Moreno y Sarmiento de la localidad portuaria. Minutos antes, la mujer de 22 años que iba caminando con su hija de 4, se había percatado de que un solitario hombre las vigilaba en una esquina.

Cuando la madre y la nena llegaron a la esquina, el sujeto tomó del brazo a la menor e intentó raptarla. En este momento la madre, lejos de quedarse tranquila, reaccionó rápidamente: forcejeó con el malviviente hasta que éste decidió huir.

El sujeto se escapó en dirección a la calle Sarmiento, mientras que la mujer y la nena se quedaron en el lugar pidiendo ayuda a los vecinos. Luego, la señora realizaría la denuncia en la dependencia policial de la localidad.

La identidad del hombre hasta estas horas es un misterio, aunque la Policía elaboró un identikit dando cuenta de las características faciales del secuestrador.

A través de las redes sociales los vecinos de la localidad han señalado a algunos sujetos como el autor del intento de rapto. Una de esas versiones tiene a un conocido delincuente de Chubut como el presunto secuestrador. La Opinión Austral consultó a fuentes policiales sobre esa teoría y ellos aseguraron que, si bien en un principio se trabajó en esa hipótesis ya que el sospechoso compartía rasgos similares, desde la provincia vecina indicaron que ese malviviente aun se encuentra tras las rejas en una dependencia policial de Trelew.

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Investigadores abocados a las averiguaciones aseguraron a LOA que se presume que el hombre no sería de la localidad ya que, a partir del identikit, se esperaba que surgiera, al menos, un sospechoso de Puerto Santa Cruz, situación que no sucedió.

Asimismo, los controles en los ingresos y egresos de la localidad portuaria se intensificaron al igual que en ciudades cercanas, en busca de este sujeto que conmocionó a la comunidad.

El problema radicaría entre el tiempo en el que el hecho fue denunciado y el comienzo de la investigación. Esos minutos son fundamentales ya que el secuestrador, en caso de sentirse perseguido, podría haber decidido alejarse de la ciudad.