“El hospital funciona gracias a los trabajadores”

Los trabajadores y trabajadoras del Hospital Samic arrancaron un paro que podría terminar hoy, si se cumple la promesa de pagarles el aguinaldo. Aseguran que los pacientes se quedaron sin comida porque el interventor desapareció y no hay firma para comprar provisiones.

La secretaria general de ATE de El Calafate, Corina González, dijo ayer en el programa ‘En el Tintero’, por Radio LU12 AM680, que el paro anunciado el domingo podría terminar antes de lo previsto, si acaso la intervención cumple con la promesa que hizo ayer de pagar aguinaldos durante el transcurso de hoy.

“Los trabajadores todavía no cobran la segunda cuota del aguinaldo, por eso se determinó una medida de fuerza hasta que se acredite el aguinaldo. Se hablaba de 96 horas porque terminaba a las cero horas del jueves, pero si mañana está depositado, la levantamos”, aseguró.

En este momento en el hospital de alta complejidad hay sólo un director médico, porque “el licenciado Ortiz Maldonado hace un mes que fue a Buenos Aires, no sé si está de vacaciones o qué, pero no apareció más por el hospital, solamente da comunicaciones a través de los medios”, se quejó González.

Días atrás, este diario dio a conocer que el hospital se había quedado sin comida para darles a los pacientes internados y si bien Ortiz Maldonado salió a decir que esto obedecía a la lentitud en el proceso de compra de provisiones, ayer la delegada de ATE descartó esa versión y asegura que no hay para darles de comer por su negligencia.

“No es como él dice que se demoran los plazos de la compra, sino porque él no está acá y no dejó a nadie a cargo, entonces no hay firma. Esto no puede seguir”, lamentó la dirigente que hoy, junto al resto de los trabajadores, hará una colecta de alimentos para el SAMIC.

“Los pacientes ya no tienen colaciones, los familiares les llevan alimentos y la Municipalidad ha hecho una donación”, aseguró González.

Asimismo, acerca de las aseveraciones del interventor de Cambiemos sobre de que en dos semanas se normalizará el hospital con la nueva figura jurídica, la secretaria general de ATE dijo que también es falso porque “Maldonado dice tantas cosas que la verdad que ya no le creemos nada, Maldonado ha dicho también que ATE es culpable de la situación del hospital, cuando esto lo venimos denunciando hace más de un año y medio, diciendo lo que iba a suceder en el hospital si no se gestionaba”.

Así las cosas, “el hospital funciona gracias a los trabajadores”, cerró.