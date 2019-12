El izamiento dominical: 72 años de historia

Una tradición riogalleguense que cada domingo al mediodía tiene su continuidad.

El origen, la impronta de las gestiones y sus transformaciones. “Une a todos”, dice Jorge Avilez, director de Relaciones Públicas y Protocolo del municipio. Hoy, la bandera nacional volverá a flamear en el cielo de la capital santacruceña.

Por Belén Manquepi Gómez

Cada domingo cuando el reloj marca las 12:00, en Río Gallegos se izan tres banderas en los mástiles ubicados en la intersección de avenidas Kirchner y San Martín. Una vez que un hecho supera los diez años de continuidad, se transforma en tradición, el izamiento dominical lo es.

¿Cómo surgió? Dicen que luego de salir de misa de la Catedral, un grupo de vecinos propuso izar la bandera en el mástil de Plaza San Martín. Con el paso del tiempo, el izamiento en ese particular horario se habría convertido en una costumbre. En cuanto al acto, existe el antecedente certero de que desde hace varias décadas, el pabellón nacional se izaba en la Plaza de la República en la Costanera.

Un izamiento en el Río Gallegos de 1899. FOTO: ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL

Por otra parte, está la versión de Gabriel Luis Bidone (h), quien en redes sociales, señaló que el hombre de una fotografía fechada en 1946-47 era su padre, el Coronel de Infantería quien impulsó la costumbre del izamiento dominical.

El comandante del Destacamento y el Comisionado Municipal izando el pabellón nacional en 1946-1947.

Bidone padre viajó con su familia a Punta Arenas por pedido del Ministerio de Guerra en un momento de tensión por cuestiones limítrofes. Fue allí que, entre los agasajos, fueron invitados al izamiento un domingo al mediodía. La costumbre habría sido de agrado del Comandante, quien a su regreso hizo que el 9° Destacamento done el mástil. De acuerdo al relato de Bidone hijo, en Río Gallegos se invitó a la ceremonia a miembros del Ejército de Chile, quienes regalaron al pueblo la primera bandera argentina.

La anécdota que vincula a Argentina y Chile es la que tiene más fuerza. Es que además de la fotografía de autoría de Murgia, este medio halló en el Archivo Histórico Municipal un documento con fecha del 7 de abril de 1947 en el que la Comisión Municipal de Fiestas Públicas resuelve emplazar el basamento para el mástil, donado por el 9no Destacamento Motorizado, en el lugar donde actualmente se ubica. El documento dirigido al comisionado municipal de Río Gallegos, Dr. Roberto Aguilera lo firman Ramón C. Bustamante, presidente y Martín G. Balbuena, secretario.

“Me trae muchos recuerdos y me moviliza mucho, venía de muy pequeño al izamiento con mi padre, trabajador de Vialidad. El pasaba mucho tiempo en ruta pero cuando estaba en la ciudad, los domingos nos preparaba, bien perfumados, nos ‘pitucuteaba’. En la esquina había un comercio de electrónica.

Entre 1976-1978, la intendencia estaba a cargo de Román. FOTO: ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL

Era época militar, estaba la Banda, había un pequeño desfile. Salíamos y después nos llevaba a comer al restaurant “La Díaz”, cuando él estaba se daba dos veces en el mes, a veces una porque se iba en campaña de vialidad”, recuerda Jorge Avilez, director de Relaciones Públicas y Protocolo del municipio a La Opinión Austral.

Tres banderas

A mediados de la década del noventa, Avilez comenzó a trabajar en el municipio. En aquél momento había un mástil y sólo se izaba el pabellón nacional.

En el 2000, se realizó un concurso para crear la bandera de Santa Cruz y el diseño ganador resultó ser el de Santiago Sebastián Arenillas, que comienza a izarse en una segunda ubicación debajo de la bandera provincial en el mismo mástil.

En 2010, para el Bicentenario de la Revolución de Mayo, Avilez pensó en la identidad local, consultó con compañeros de trabajo y finalmente le planteó al intendente Héctor Roquel la propuesta para que la ciudad cuente con su bandera. La creación de Dorbedo Higinio González fue la elegida.

Banderas de Santa Cruz y Río Gallegos en 2010, durante la intendencia de Roquel.

“La meta era llegar al 19 de diciembre con la obra ganadora. Pensé ‘no podemos tener tres banderas en un mástil, parecerá un abanico de la Armada dándole la bienvenida a los barcos””, recuerda. Fue ese año que el área de Obras Públicas inició una modificación en la estructura.

De acuerdo a la normativa, la altura de los mástiles responde a una jerarquía: nacional, provincial, municipal. De esta manera cuando todas las banderas están a tope se las puede observar con alturas diferenciadas.

El primer izamiento de la bandera de Río Gallegos será especialmente recordado por haber sido realizado por la entonces presidenta de la Nación, dado que para el aniversario de la ciudad, la entonces avenida Roca fue renombrada Néstor Kirchner y Cristina Fernández presenció el acto. El dato no es menor ya que no existe otro registro sobre un presidente o presidenta izando una bandera municipal.

Las improntas

Cada gestión ha tenido su marca y con ella, cada cuatrienio ha tenido una identidad. “La gestión de Aburto y que continuó Villafañe el izamiento era más festivo, se izaba la bandera y después teníamos 30’-40’ de una peña folclórica, colorida, participaban centro de residentes. En mi opinión quedaba deslucido el izamiento, preguntaban más quien va a cantar que por la bandera”, recuerda.

“Héctor Roquel fue una persona que no faltaba un domingo, fueron contados con los dedos de una mano los domingos que faltaba. A veces era un reclamo, más duro o no pero iba, no hacía conferencia (como estiló Giubetich) salvo que algún medio quisiera preguntarle algo”.

La participación también ha variado, sin embargo en Río Gallegos todos saben que al mediodía el corte de calles es por el izamiento dominical.

“Antes participaba mucha más gente, ahora hay un grupo, son los vecinos antiguos que no quieren perder la tradición”, destaca.

Avilez recuerda también estar en el mástil el 2 de abril de 1982 y cuando finalizó el conflicto por Lago del Desierto.

Período 1981-1983, la Dra. Ángela Sureda era la intendenta.

Existe una certeza con respecto a la participación. Desde hace algunos años, Kirchner y San Martín, además de ser un punto neurálgico para festejos patrios o deportivos, se transformó en un espacio donde los reclamos buscan visibilidad.

Como ceremonialista, expresa “considero que no es el lugar apropiado porque la bandera es el lugar donde tiene que unir a todos los argentinos, es el paño que nos une a todos. Me parece que (los reclamos) opacan muchísimo”. Avilez sostiene que de acuerdo a la índole del reclamo existe un lugar correspondiente para cada uno. Cierto es también que los vecinos se manifiestan allí porque saben que los medios estarán y también las autoridades que muchas veces no les dan respuestas cuando acuden a ellos.

El ex intendente “Freddy” Martínez observa que el izamiento “se transforma, como se transforma la sociedad, va acompañando todas esas cosas. Son esas pequeñas cosas que se van creando y la gente lo va tomando como propio, como sucede con los paseos, ya nadie es dueño de eso, la gente es dueña, por suerte, eso hace que sea más lindo”.

Para Fredy Martínez, «El Izamiento se transforma al igual que la sociedad»

Alta en el cielo, siempre

El izamiento jamás se ha interrumpido, ni por jornada electoral, Navidad o Año Nuevo. También en la Nevada del ’95, la bandera fue izada. De manera manual, con sistema eléctrico, y a pesar de los cortes eléctricos, las banderas siempre estuvieron altas en el cielo.

Con la presencias de funcionarios, deportistas destacados o turistas, el acto cívico hace partícipe a la comunidad.

“El izamiento es el mayor símbolo, es una tradición, merece el mayor de los respetos. Por lo fuerte de la historia, de la tradición, no me imagino a alguien que tome la decisión, calculo que nunca van a dar la orden de que no se ice más la bandera, puede ser que vayamos a algún barrio pero lo que nunca va a pasar es que se ice el domingo a las 12:00, será antes o después”.

“El izamiento dominical de las 12:00 creo que no se va a perder nunca, no se debería perder por respeto también a nuestros antepasados, a nuestra gente de bien con un sentimiento de argentinidad”, cierra Avilez, quien este domingo con el mismo respeto y emoción que cuando era pequeño verá a la enseña patria flamear en el cielo de Río Gallegos.

En los años cuarenta, el izamiento en la Plaza de la República. Año 1955. Intendencia de Ajis, entre 1965- 1967. En 1967-1970 con Llaneza como intendente. Entre 1979-1980, el intendente era Sancho. Para el Centenario de Río Gallegos, el jefe comunal Marcelo Cepernic en el izamiento en la plaza San Martín. En el año 2000, gestión de Héctor Aburto. Este año, durante la intendencia de Roberto Giubetich.

FOTOS: ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL