El merendero del San Benito, a cargo de la Red Solidaria de Mujeres, adeuda casi 40 mil pesos en servicios y puede abrir sus puertas a los chicos apenas unas horas durante el mediodía, cuando juntan algo para comer. Necesitan guardapolvos y botas de goma para que los chicos puedan ir a clases.

El merendero de la Red Solidaria de Mujeres del San Benito, a cargo de Graciela Suárez, vuelve a atravesar uno de sus peores momentos. Si bien la estabilidad siempre fue complicada para que se mantenga en pie, hace meses vienen luchando para poder abrir sus puertas. Allí asisten entre 180 y 200 chicos.

Los niños van de lunes a viernes, desde las 12 a las 14:30 horas, y hasta que no llega el último no se cierra el comedor, ya que no todos viven cerca. Primero comen los chicos, después las madres y luego las colaboradoras.

Lograron, mediante el IDUV, contar con un terreno propio luego de que no pudieran utilizar más el espacio que tenían, prestado por un vecino del barrio. Sin embargo, construir no es barato y mucho menos para una organización que se sostiene con las manos de las mujeres que allí trabajan ad honorem.

En este inicio lectivo, los chicos que asisten al merendero necesitan guardapolvos, útiles escolares y botas de goma para poder asistir a clases, ya que algunos caminan mucho y no viven cerca de la escuela a la que asisten.

Aun así, el comedor continúa funcionando. “Hay días que no abrimos porque no tenemos qué darle de comer a los niños”, detalló Suárez a La Opinión Austral.

No sólo se complicó la situación para dar el almuerzo y merienda, sino que sumaron boletas de servicios que no pueden solventar.

“Tenemos entre cuatro y cinco boletas de gas, que llegan a los 40 mil pesos de deuda. No podemos hacer cosas para vender porque lo poco que tenemos lo dejamos para la comida de los chicos, no podemos sacar insumos de ahí para poder producir y vender, ya que la prioridad es la comida de ellos”, agregó.

Preocupada por la situación, Suárez indicó que le cuesta juntar “fuerzas para seguir”. Si bien solicitan ayuda regularmente al Ministerio de Desarrollo Social, a veces no alcanza. “Nos mandan 30 paquetes de fideos y usamos 22 paquetes por comida, o sea que nos sirve para el día. La gente ayuda, pero no queremos abusar de la solidaridad”, agregó.

“Lo que nosotros necesitamos es poder producir para poder vender cosas. El tema es que yo no tengo sueldo, si tuviera lo dono para comprar las cosas para el comedor, ni lo dudaría. Lamentablemente ninguna de las mujeres tenemos sueldo y trabajamos todas ad honorem”, apuntó la referente de la Red.

Suárez indicó que, por momentos y cuando puede, compra algo con su bolsillo, pero hay días que deben cerrar las puertas del comedor. “Para mí es terrible”, se lamentó.

En cuanto al terreno que tiene la Red Solidaria de Mujeres, donde iban a construir la nueva sede, no pudieron levantar nada por la falta de materiales que no logran conseguir.

“Nos tenían que dar las mallas cima, pero tenemos tres nada más. No llegamos a cubrir ni siquiera una parte de la platea. Habíamos sacado la cuenta y necesitábamos 20, bajamos a 14 estirándola como pudiéramos, pero sólo tenemos tres. Nos faltan los hierros para hacer el encadenado también”, detalló Suárez.

“Mi hija me da fuerzas para que siga, pero ya no sabemos qué hacer”, agregó para concluir.

Para comunicarse con Graciela Suárez y las mujeres de la Red, lo pueden hacer por Facebook a través de la página “Red de Mujeres Solidarias RG”.