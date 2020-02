Nuevamente los Juegos de Verano vivirán otro encuentro este fin de semana en el Micro Estadio de Arena Municipal, a partir de hoy a las 19 horas.

En esta oportunidad se desplegará el Torneo de Beach Handball, donde 22 equipos entre las ramas femenina y masculina participarán de este encuentro que culminará el domingo.

Habrá conjuntos caletenses, de Las Heras, Río Turbio y Pico Truncado.

La última jornada contará con un concurso de Shoot-Out Pizza Taz y a partir de las 20 horas se realizará la entrega de premios.

Cabe destacar que los ganadores podrán participar del Argentino de Playa que se realizará en el mes de diciembre, con lugar y fecha a confirmar.

Femenino

Zona A: Traruwe, Truncado Beach, Las viejis de Petro.

Zona B: Las Pata Pila, Muni ATR, Sacachispa 2.0.

Zona C: Las Chiris, Las Heras, Las Muñecas, Las Tóxicas.

Zona D: Cóbrame lo que quieras, Las Takachiras, Pura Pinta, Las NN.

Masculino

Zona A: Clínica Pueyrredón Apel, Casi Doble, Las Heras, Maldito Malbec.

Zona B: Nueva Beach, Los Avengers, Río Turbio, Deporte Joven.

Fixture – Torneo Beach Handball

Viernes

19:00 Traruwe vs Truncado Beach Fem.

19:30 Las Pata Pila vs Muni ATR Fem.

20:00 Las Heras vs Maldito Malbec Masc.

20:30 Los Avengers vs Río Turbio Masc.

21:00 Las Takachiras vs Cóbrame lo que quieras Fem.

Sábado

10:00 Las Chiris vs Las Muñecas Fem.

10:30 Las Tóxicas vs Las Heras Fem.

11:00 Pura Pinta vs Las NN Fem.

11:30 Nueva Beach vs Deporte Joven Masc.

12:00 Clínica Pueyrredón vs Casi Doble Masc.

12:30 Traruwe vs Viejis de Petro Fem.

13:00 Las Pata Pila vs Sacachispa 2.0 Fem.

13:30 Las Chiris vs Las Heras Fem.

14:00 Las Muñecas vs Las Tóxicas Fem.

14:30 Cóbrame lo que quieras vs Pura Pinta Fem.

15:00 Las Takachiras vs Las NN Fem.

15:30 Clínica Pueyrredón vs Las Heras Masc.

16:00 Casi Doble vs Maldito Malbec Masc.

16:30 Nueva Beach vs Los Avengers Masc.

17:00 Río Turbio vs Deporte Joven Masc.

17:30 Truncado Beach vs Las Viejis de Petro Fem.

18:00 Muni ATR vs Sacachispa 2.0 Fem.

18:30 Las Chiris vs Las Tóxicas Fem.

19:00 Las Heras vs Las Muñecas Fem.

19:30 Cóbrame lo que quieras vs Las NN Fem.

20:00 Las Takachiras vs Pura Pinta Fem.

20:30 Clínica Pueyrredón vs Maldito Malbec Masc.

21:00 Casi Doble vs Las Heras Masc.

21:30 Nueva Beach vs Río Turbio Masc.

22:00 Los Avengers vs Deporte Jove Masc.

Domingo

Cruces finales femenino y masculino a partir de las 10 horas.