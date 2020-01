El misterio del incendio que acabó con la vida de la mamá y sus dos niños

Los cuerpos calcinados de Natasha (24), Karin (6) y Lautaro (8) se encontraron carbonizados cerca de una de las ventanas.

La Policía llegó a la vivienda del barrio 17 de Octubre por un llamado de vecinos.

Cuando arribaron se encontraron con un hombre que les dijo: “se incendió la casa y mi familia está adentro”. Minutos después, ingresaron y se encontraron con la escena.

El hombre que recibió a la Policía y a los Bomberos era pareja de la joven, Martín Luna, quien tiene antecedentes por varios hechos delictivos.

Las versiones que rondan el terrible hecho son varias: los vecinos sospechan de la pareja y una bomba mólotov; aunque la Policía por el momento no encontró indicios ciertos de un elemento similar, y las pericias se encuentran en proceso.

El joven Luna, a pocas horas de la tragedia, escribió en redes sociales: “la van a pagar hijos de puta”, dando a entender que el incendio fue intencional y perpetrado por terceros.

«Dios que triteza la van a pagar hdp te re amo me amor te voy a extrañar los mejores recuerdo quedaran en mi corazon que dios te tenga en la gloria a vos y a los dos angelitos tullo por que no me llevo a mi dios por que me das una vida mas re partido al medio te re amoo mi vida siempre presenta natasha lauty karin los amo y los re voy a extrañar una banda«.

Textual de lo que publicó Luna a pocas horas del horror.