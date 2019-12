El modelo Santa Cruz y la apuesta para jugar en nación

Para AOMA Santa Cruz el año 2020 será un año bisagra en la minería. Javier Castro sostuvo que Provincia debe ocupar un lugar en la mesa donde se definen las políticas nacionales, ante su tradición minera. Además, precisó que la industria cerró el año incorporando mano de obra ydijo que apoya la idea de la proyección del territorio en el plano internacional.

Por Gustavo Argañaraz

Diciembre se presenta como una oportunidad para hacer un balance y surge un sinfín de acciones pendientes. El síntoma nos sucede a todos,pero AOMA Santa Cruz prefiere calibrar su mirada en el mediano y largo plazo.

Con la certeza de trabajar todos los días para el fortalecimiento del “modelo Santa Cruz”, principal actividad de la provincia, Javier Castro, secretario general del gremio, pronostica que el año 2020 será clave la labor conjunta entre los sectores público, privado, trabajadores y comunidades, siempre que el objetivo sea el progreso del territorio y sus comunidades.

En una entrevista con Santa Cruz Produce (SCP), el minero anunció un sostenido plan de capacitación para más de 500 mujeres, formación única en el país, y ratificó la colaboración activa en la futura área de Relaciones Internacionales de la provincia de Santa Cruz para atraer la inversión, sin perder de vista que el Gobierno Nacional de Alberto Fernández y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) se encuentran en la misma sintonía, en busca de convertir al país en un territorio minero y no solamente con recursos mineros.

Trabajo

“2019 será recordado como elaño de mayor movimiento, con alegrías y otras no tantas”; “en un país con altainflación, los salariosde nuestros afiliados gozan de buena salud, convivimos con todos los quiebres estructurales de la producción argentina y salimos indemnes. Es producto del trabajo responsable en conjunto con el empresariado”, detalló.

Pero en un país que acumula 18 meses consecutivos de caída industrial, que generó arriba de 160 mil despidos en 2019, la minería en Santa Cruz obligó a sus trabajadores a “buscar un horizonte para crecer y eso es lo que hicimos”. Así es que las estadísticas del Ministerio de Trabajo indican que la minería generó 300 puestos en 2019. “A pesar de los vaivenes, se ha incorporado mano de obra”, celebró Castro ante SCP.

Con la idea de fortalecer el “modelo Santa Cruz”, la entidad sindical avanza en acuerdos con el Gobierno. “Provincia tuvo una relación positiva con AOMA,lo que nos permite trabajar en el presente y proyectar el futuro”, dijo Castro. Recordó que están próximos a inaugurar talleres de capacitación en San Julián “para apostar al futuro de nuestros jóvenes, en una labor conjunta con el Consejo Provincial de Educación” y en este plano remarcóque el Ministerio de Trabajo hizo más inspecciones en los últimos años, mientras que“más de mil jóvenes santacruceños fueron formados en laboreos mineros en nuestro tráiler que estuvo presente en Puerto San Julián, Gobernador Gregores, Puerto Deseado y Perito Moreno”.

Con la mirada puesta en 2020, el Gobierno Provincial, AOMA Santa Cruz, operadoras y proveedores locales aunaron esfuerzos para formar a las 500 primeras perforistas del país. “Se trata de un plan ambicioso para que la inserción de la mujer sea para siempre y necesita del aporte de todos los actores para hacerlo realidad”, indicó a SCP.

Elecciones

No obstante, el año próximo AOMA nacional y la seccional Santa Cruz enfrentarán las elecciones. Castro aventuró que 2020 puede ser su último año al frente de AOMA Santa Cruz,que se trata de una decisión que será dejada en manos de los mineros, pero también pasará por su costado personal.“Es un tema de debate en el seno de la Comisión Directiva, de todos modos no quiero adelantarme y hay un largo trabajo para seguir sosteniendo hasta llegar a las elecciones”, dijo y sostuvo que seguirá apostando al desarrollo de la minería. Adelantó que, sin mediar cambios,en marzo inaugurará el Centro de Atención de Salud para la Mujer. Se trata de un complejo médico ubicado en Puerto San Julián en el que el gremioha invertido una cifra superior a los USD 500.000.

“Hicimos un esfuerzo magnánimo con el aporte de los trabajadores, también hay empresas que nos ayudan. Es un centro de alta complejidad para las familias mineras y también para cada santacruceño que lo necesite”, sostuvo, al tiempo que repitió que ello, como la contención social que otorga AOMA, es una “devolución a las comunidades de todo lo que la minería le ha dado. Las empresas deben comprender que no se trata de un gasto, sino de una inversión en las comunidades que les permitió desarrollarse”.

Política

Días atrás, el jefe de Gabinete de Santa Cruz, Leonardo Alvarez, sostuvo que las provincias argentinas pueden trabajar en minería con el mismo modelo que ha desarrollado Santa Cruz: la sustentabilidad social y ambiental.

En este orden, reconoció la labor llevada adelante por Javier Castro, secretario general de AOMA Santa Cruz. “Entiendo que va a aportar mucho desde su lugar, Javier posee una potencialidad grande de crecimiento y trabajará con el Gobierno de Alicia”, señaló.

Sobre esta labor, Castro sostuvo que el paso a dar es la corrección de las falencias existentes, “hay desinformación, la actividad aún no es tan clara como la sociedad lo necesita,pero sostenemos que estamos por el buen camino”, dijo y destacó que en Santa Cruz llegaron al Parlamentomediante el voto popular, con legisladores que conocen de la actividad y esperamos que “nos ayuden a reglamentar los vacíos legales que tenemos, y eso nos transforme en la provincia seria y responsable que genere las mejores condiciones para el crecimiento de la actividad”.

En sus más de doce años trabajando en AOMA Santa Cruz, recordó que exigieron “a las autoridades políticas de turno, másallá del color político, que trabajemos en equipo. Siempre pedimos acompañamiento porqueasí es más fácil. La que entendió este mensaje fue Alicia Kirchner y se ocupó dando mayor identidad a la Secretaría de Estado de Minería, Ministerio de Trabajo, creando la Policía Minera, involucrándose de lleno en la industria y buscando promover el crecimiento”, explicó.

En lo que respecta al nivel nacional, los mineros se mostraron esperanzados. “Que un presidente entienda que el sector exportador debe ser el eje del desarrollo es saludable. Santa Cruz merece un lugar más preponderante en la mesa detrabajo de Minería de la Nación, es la provincia que más exporta, de mayor produccióny que más trabajo da a las familias argentinas”, manifestó, “aún con errores, desarrolla proveedores y el Macizo del Deseado es una bendición geológica que debe ser desarrollada para el bien de las comunidades. Aún no llega ni al 20% de todo su potencial”, describió.

Con todos estos aspectos presentes, Castro asegura que “Santa Cruz merece y debería exigir estar en la mesa chica de los acuerdos nacionales, pero quizás sea que no alcanzó lo hecho por todos los actores y hay que seguir poniendo esfuerzo, trabajo y dedicación para que Santa Cruz ocupe su lugar como provincia minera. Ojalá el modelo Santa Cruz se replique en todo el país, tenemos mucho por mostrar”, señaló.

La futura creación del área de Relacionamiento Internacional es una decisión política “acertada y determinante”, deslizó el dirigente, “alguna vez será celebrado por los santacruceños, pues hoy el Gobierno Provincial ha dado muestras de que trabaja de manera seria, responsable y con nobles intenciones de apostar por el desarrollo en beneficio de todos”.

Indicó que de lograrse las aspiraciones actuales, “este equipo de gobierno va a marcar un hito en el desarrollo productivo de la provincia”, además que por efecto propio permitirá descomprimir el empleo estatal, una aspiración de larga data que tuvieron todos los gobiernos de las últimas décadas.

El dirigente de AOMA Santa Cruz marcóque la labor desplegada para proyectar a la provincia en el plano internacional “demanda el trabajo de muchas personas, inclusive el sector empresarial, por lo que apostamos a generar un esquema que permita la llegada definitiva de las inversiones y no nos quedemos en aquellas promesas del ex presidente (Mauricio Macri) que tristemente no se cumplieron”.

De esta manera, Castro aprovechó para solicitar que “aquel que pueda brindar su aporte, lo haga, trabajemos para que el empresariado minero venga a invertir y que sea en beneficio de Santa Cruz, sus comunidades y sus habitantes, poniendo el acento en las buenas prácticas industriales para garantizar la sustentabilidad a las generaciones próximas”.