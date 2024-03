A días de las presidenciales en Rusia, continuaron los homenajes al fallecido opositor Navalny

A dos días del funeral del líder opositor ruso Alexey Navalny en Moscú, muchas personas siguieron acudiendo hoy a su tumba para rendir homenaje a quien fuera el principal crítico del Kremlin, a dos semanas de elecciones presidenciales en las que se prevé la reelección de Vladimir Putin.

La fila para ir al cementerio Borissovo, en el sudeste de la capital rusa, se extendía a lo largo de varios centenares de metros.

A comienzos de la tarde, miles de personas seguían llegando a la tumba donde fue enterrado Navalny el viernes, y que hoy estaba cubierta de un manto de flores, según la agencia de noticias AFP.

Algunos depositaron rosas sobre el cúmulo de flores o al lado de la gran cruz de color naranja que adorna la sepultura, mientras otros prefirieron observar el lugar en silencio.

En tanto, la presencia policial se redujo en relación con los últimos días.

Además de la "pena", el "dolor" o la "furia", muchos moscovitas expresaron también el deseo de "mostrar su amor" por el opositor muerto hace dos semanas en prisión.

Irina, una septuagenaria, dijo que es la segunda vez que se acercó a la tumba en los últimos días.

"Se puede decir que considero a la gente aquí presente como mis allegados", afirmó.

"La gente lo ama, y es todo, quieren expresar ese amor", dijo Svetlana, jubilada de 65 años, "feliz" de ver a "mucha gente" presente.

Este homenaje tiene lugar dos semanas antes de las elecciones presidenciales en Rusia (se celebrarán del 15 al 17 de este mes), que, sin sorpresa según todas las previsiones, desembocarán en la reelección de Putin, puesto que ningún candidato opositor fue autorizado a participar.

Si es elegido, el actual mandatario ruso seguirá en el poder al menos hasta 2030, o sea tres décadas después de su llegada al Kremlin, en plena guerra de Chechenia, cuando remplazó a Boris Yeltsin.

Navalny no pudo participar en las precedentes elecciones de 2018.

Navalny, uno de los opositores más críticos de Putin en los últimos años, murió el 16 de febrero a los 47 años en una colonia penitenciaria del Ártico, donde cumplía una pena de 19 años de cárcel por "extremismo".

Su familia, sus allegados y muchos dirigentes occidentales acusaron a Putin de ser "responsable" de su "asesinato", lo que el Kremlin rechaza vigorosamente.

El presidente ruso no ha comentado la muerte de su principal adversario, cuyo nombre no pronuncia nunca. (Télam)