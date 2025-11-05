Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con apenas 34 años, Zohran Mamdani logró lo que ningún político musulmán había alcanzado antes: convertirse en el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. Tras la confirmación de su victoria, el demócrata ofreció un discurso que rápidamente se viralizó por su tono inclusivo y esperanzador.

“Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz”, expresó frente a una multitud reunida en Queens.

En su mensaje, el alcalde electo reafirmó su compromiso con los sectores más vulnerables: “Gobernaremos una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante. Ya seas inmigrante, miembro de la comunidad trans, una de las muchas mujeres negras que Donald Trump despidió de un puesto federal, una madre soltera que aún espera que bajen los precios de los alimentos, o cualquier otra persona que se encuentre en una situación desesperada, tu lucha también es la nuestra”.

Un socialista que desafía al poder tradicional

Mamdani, quien se autodefine como socialista, basó su campaña en la promesa de reducir el costo de vida y garantizar una ciudad más accesible para los neoyorquinos. Nacido en Uganda e hijo de inmigrantes de India, se naturalizó estadounidense, aunque la Constitución actual le impide aspirar a la presidencia del país.

Su victoria fue el resultado de una intensa campaña de contacto directo con los votantes, acompañada de una fuerte presencia en redes sociales. En X (ex Twitter), celebró su triunfo con un video grabado en el subte de Nueva York, deteniéndose en la estación City Hall, sede del ayuntamiento que pronto ocupará.

La reacción de Trump y la derrota republicana

Durante la campaña, el presidente Donald Trump atacó a Mamdani calificándolo de “enemigo de los judíos”, y en su red social Truth Social escribió: “¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (…) es un estúpido!”.

Sin embargo, los resultados fueron contundentes. Con el 98% del escrutinio completado y más de dos millones de votos emitidos, Mamdani se impuso con el 50,4% del electorado.

La derrota republicana se extendió también a los estados de Virginia y Nueva Jersey, donde las demócratas Abigail Spanberger y Mikie Sherrill ganaron las gobernaciones, consolidando un cambio de tendencia nacional.

Un duro golpe político para Trump

Los analistas coinciden en que estos resultados suponen un revés para Trump, quien buscará la reelección en 2026. Desde su entorno, intentaron despegarlo de los malos resultados: “Trump no estaba en la boleta y el cierre del Gobierno fueron las razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche”, dijeron fuentes del partido citadas por medios estadounidenses.

El expresidente demócrata Barack Obama celebró los triunfos de su partido y aseguró: “Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero el futuro parece un poco más brillante”.

Tensiones internas en el Partido Demócrata

Dentro del propio Partido Demócrata, el ascenso de Mamdani genera divisiones. El exgobernador Andrew Cuomo, derrotado en las primarias, advirtió sobre una “guerra civil” interna: “Hay una izquierda radical extrema, dirigida por socialistas, que desafía a los demócratas moderados. Yo soy un demócrata moderado”, enfatizó.

El profesor Grant Reeher, de la Universidad de Syracuse, advirtió que Trump podría endurecer su trato hacia Nueva York bajo la administración de Mamdani: “El presidente tratará a la ciudad de manera más agresiva”, sostuvo.

Reacciones y apoyos a una victoria histórica

Desde el Senado, el líder de la minoría demócrata Chuck Schumer celebró el resultado y lo calificó como una victoria “merecida e histórica”. “He trabajado de forma colaborativa y productiva con Mamdani en temas vitales, como la ayuda a los taxistas endeudados, y espero seguir haciéndolo para mantener una Nueva York fuerte, justa, más asequible y próspera”, declaró.

En la misma línea, Schumer destacó que los comicios representan un repudio al radicalismo MAGA impulsado por Trump: “La crueldad, el caos y la codicia que definen al movimiento MAGA fueron rechazados firmemente por el pueblo estadounidense”.

Un nuevo capítulo para Nueva York

La elección de Zohran Mamdani marca un antes y un después en la historia política estadounidense. No solo por su origen y su fe, sino porque encarna una nueva generación de líderes demócratas decididos a desafiar el statu quo.

Su victoria, además de un hecho histórico, refleja el deseo de cambio de una ciudadanía que busca una ciudad más inclusiva, justa y accesible, en un país donde las tensiones políticas parecen no tener descanso.