A un año de su fundación y a 200 de la Doctrina Monroe, la Runasur sesiona mañana en la exEsma

A un año de su fundación la Runasur, o Unasur de los Pueblos, se reunirá mañana en la exEsma, con la presencia del expresidente de Bolivia Evo Morales, en coincidencia con el 200 aniversario de la Doctrina Monroe, anunciaron los organizadores en conferencia de prensa.

Runasur, acrónimo que se forma con la palabra quechua "runa", que quiere decir "personas", y la sigla de la Unión de Naciones Suramericanas, impulsa la unidad de los movimientos sociales, sindicales y de pueblos originarios, trabajando por una América Plurinacional y Multicultural, respetando las diversidades y construyendo la soberanía de los pueblos.

El encuentro está previsto a partir de las 16 en el predio de Av. del Libertador 8151, en el barrio de Núñez.

La conferencia de prensa fue encabezada por Evo Morales y el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA Autónoma), Hugo "Cachorro" Godoy, quien explicó que "se estará ratificando el camino iniciado hace un año con la constitución de la Runasur con el Impulso de los movimientos sociales, sindicales y de pueblos originarios".

Respecto de la sede del encuentro, el mismo que se utilizó en el encuentro de marzo de este año, Godoy señaló que "será una forma de reafirmar nuestro compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, en un espacio reconocido internacionalmente por la Unesco".

Por su parte, Evo Morales señaló que será "un encuentro para recordar los hitos históricos de rebelión del movimiento popular y el movimiento indígena", en alusión al bicentenario de la Doctrina Monroe.

"El presidente James Monroe decía 'América para los americanos', y hoy vemos cómo Estados Unidos sigue poniendo en práctica esa premisa, intentando someternos a ser una colonia bajo cualquier pretexto", dijo el ex mandatario y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) boliviano.

"Ellos dicen `América para los americanos`, nosotros proponemos `América Plurinacional`, no solamente para América Latina, sino para todo el mundo".

El exmandatario mostró uno de los fascículos elaborados por el periodista Mariano Vázquez sobre la doctrina imperial con la que EEUU intenta dominar a los pueblos de la región desde hace dos siglos.

"Esperamos mañana compartir y lanzar un manifiesto a 200 años de proceso de liberación que es América Plurinacional. Es la unidad en la diversidad, la manera de enfrentar la adversidad. La crisis financiera, económica, ambiental y política que estamos viviendo. La plurinacionalidad es la unidad", señaló.

Las conclusiones del encuentro serán volcadas en un manifiesto que se trabajará en las organizaciones de los 14 países que integran la Runasur.

Además del aniversario de la constitución del Runasur, la actividad de este sábado "servirá para reflexionar en torno a los 200 años de la Doctrina Monroe y debatir temas centrales cómo acabar con el intervencionismo y el saqueo de recursos naturales", coinciden los organizadores.

También será el escenario de presentación del libro "Las armas de Monroe, 200 años de intervenciones militares de Estados Unidos contra la Patria Grande", del político y sociólogo Juan Ramón Quintana.

"No hay un solo país en América Latina que no haya sido intervenido militarmente por Estados Unidos. No se puede explicar que el poder político de los Estados Unidos y su ejercicio hegemónico si no se lo explica desde la perspectiva de la guerra", dijo el autor a Télam al explicar el contenido de su trabajo.

"La piedra angular de del desarrollo político, económico, social, militar de Estados Unidos tiene que ver con la guerra. Lo que hoy está ocurriendo en el mundo es prácticamente el espejo. Estados Unidos no puede vivir sin guerra. La guerra es como una suerte de fatalidad que encarna la política exterior norteamericana, catastrófica para nuestros pueblos, beneficiosa para ellos", agregó Quintana, quien fue ministro de la Presidencia durante la gestión de Evo Morales. (Télam)