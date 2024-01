Abren causa contra mujer que agredió a Boluarte, citada para declarar la semana próxima

La Fiscalía peruana programó para el miércoles 31 la declaración de la presidenta Dina Boluarte por la investigación sobre la agresión que sufrió hace días en una visita a Ayacucho, principal escenario de la represión policial del año pasado durante las protestas en su contra, hecho por el que se abrió una causa contra una de las mujeres acusadas.

De hecho, el mismo día, pero horas antes, se presentará Ruth Bárcena, a quien se acusa de un delito contra la autoridad por el tirón de pelo que sufrió la mandataria en su visita el sábado a esta ciudad. La otra señalada es Hilaria Gutiérrez.

Las dos han rechazado los cargos. Bárcena, cuyo marido murió de un disparo en las protestas contra Boluarte de diciembre de 2022, envió un escrito a la Fiscalía en el que reconoce que increpó a la presidenta y que la agarró de la blusa, pero niega que la lastimara.

"Yo gritaba detrás de los policías pidiendo justicia porque mi esposo fue asesinado, fue masacrado ese día. No me escuchaba. ¿De qué manera logré que me escuchara? Agarrándola de la blusa y le dije, 'señora Dina, escúcheme, por causa de usted murió mi esposo. Aquí estoy pidiendo justicia por mi esposo'", relató.

Por su parte, Gutiérrez es la mujer identificada en los vídeos como quien tira del pelo de la presidenta peruana.

Ella es la madre de un joven de 15 años que murió supuestamente por la represión policial de aquel día cuando se dirigía a trabajar al cementerio de Ayacucho.

Al igual que Bárcena, también presentó en las últimas horas un escrito ante la Fiscalía, aunque por ahora no hay ninguna investigación abierta en su contra.

"La fiscalía abrió una investigación preliminar en contra de Ruth Bárcena por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, en agravio de la presidenta Dina Boluarte", señaló el diario local La República.

Durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, las fuerzas de seguridad mataron a 49 manifestantes, lo que le valió al Ejecutivo críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, pidió justamente hoy que la justicia sancione a los culpables de las muertes de ciudadanos durante las protestas.

"El pueblo de Ayacucho lamenta y llora lo ocurrido en 2022, que ha sido un atentado contra los derechos humanos. Hay responsables de estos hechos y hago la invocación para que se hagan las investigaciones y se sancionen a los responsables de esta matanza", dijo Oscorima a la radio local RPP, citado por la agencia Sputnik.

En las protestas se exigía la salida de Boluarte a través del adelanto de elecciones generales, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo cuando decidió el cierre del Congreso, en diciembre de 2022.

Hasta la fecha, ninguna persona o autoridad fue sancionada o hallada culpable por las muertes.

Con todo, el gobernador Oscorima condenó la agresión a Boluarte, porque "nada justifica que se tome la justicia por propias manos".

Por el hecho, el Gobierno relevó al entonces jefe de la Policía Nacional, Jorge Angulo. (Télam)