Abrumadora mayoría en Chad aprueba la Constitución propuesta por la junta militar

La Constitución elaborada por la junta militar en el poder en Chad desde hace dos años y medio fue aprobada por 86% de los electores, según resultados oficiales provisorios cuestionados por la oposición que consolidan en el poder a un general de 37 años, hijo de un histórico hombre fuerte del país.

El índice de participación fue de 63,75%, según la Comisión Electoral de este país de África central.

"El índice de participación debe ser menor (…), dado que todos comprobaron el día del voto que el boicot fue acatado", declaró Max Kemkoye, del Grupo de Concertación de Actores Políticos (GCAP), que llamó a no acudir a las urnas.

"Cambiaron los resultados, que tenían preparados desde hacía mucho para publicarlos hoy. Es una vergüenza nacional", afirmó otro líder opositor, Yoyana Banyara, presidente del Bloque Federal, que había llamado a votar por el "No" a la nueva Carta Magna, reseñó la agencia de noticias AFP.

"Un 86% de los chadianos votaron por un Estado unitario fuertemente descentralizado. Pero habrá que escuchar también al 14% que votó no", consideró por su lado el portavoz de la coalición a favor del "Sí".

Mahamat Deby, de 37 años, fue proclamado por el Ejército el 20 de abril de 2021 presidente de transición al frente de una junta de 15 generales, tras la muerte de su padre Idriss Deby Itno, quien había gobernado Chad con mano de hierro durante más de tres décadas.

El joven general prometió elecciones después de una transición de 18 meses y se comprometió ante la Unión Africana a no presentarse.

Dieciocho meses después, su régimen aplazó la transición y lo autorizó a ser candidato en las elecciones presidenciales previstas para fines de 2024.

Los resultados definitivos se anunciarán el 28 de diciembre.

La nueva Constitución, que no es muy diferente de la que los militares abrogaron en 2021, consagra un régimen en que el jefe de Estado tiene la mayor parte del poder.

Pero constituye una etapa clave para la restitución del poder a los civiles prometido por la junta. (Télam)