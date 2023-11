Absuelven al ministro de Justicia de Francia en caso sobre conflicto de intereses

El ministro de Justicia francés, Éric Dupond-Moretti, fue absuelto hoy en un proceso inédito por conflicto de intereses que causó sobresaltos al gobierno del presidente Emmanuel Macron, quien salió en su defensa.

El abogado penalista fue acusado de haberse aprovechado de su cargo de ministro que ejerce desde 2020 para ajustar cuentas con jueces con los que tuvo desencuentros cuando era letrado.

La Corte de Justicia de la República (CJR) no acompañó la postura de la fiscalía, que había pedido una condena de un año de prisión, con suspensión de pena, al declararse "convencida" de que las investigaciones abiertas contra los jueces eran un conflicto de intereses.

Durante el juicio, Dupond-Moretti aseguró que había dejado "atrás" las diferencias con los magistrados y que su único objetivo era "tener éxito" en su cargo.

El resto "me da igual", refirió el funcionario, citado por la agencia de noticias AFP.

El primer proceso en Francia contra un ministro de Justicia en el cargo estuvo envuelto en una polémica por las negativas de Macron a cesarlo o apartarlo del cargo durante el juicio.

La primera ministra, Élisabeth Borne, había advertido no obstante que Dupond-Moretti abandonaría el gobierno si era condenado, como hizo el exministro de Pymes Alain Griset en 2021.

El ministro de Justicia, que ha recibido el apoyo del mandatario en varias ocasiones, es conocido por sus respuestas mordaces y sus duras discusiones con la oposición, especialmente de extrema derecha.

Ante la Asamblea Nacional (Cámara baja), criticó ayer por ejemplo la "indecente demagogia" del partido de la ultraderechista Marine Le Pen, a quien llamó a limpiarlo de "nazis, racistas y antisemitas".

La CJR, competente en Francia para investigar delitos cometidos por los miembros del Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones, es frecuentemente criticada por la clemencia de sus sentencias.

Esta jurisdicción está compuesta por tres magistrados de la Corte de Casación, el alto tribunal en Francia, y de doce parlamentarios de todas las tendencias políticas. (Télam)