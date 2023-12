Activista ecologista es condenado a seis meses de cárcel por manifestarse en Londres

Un activista ecologista de la organización británica Just Stop Oil fue condenado a seis meses de prisión por marchar de forma pacífica en una calle de Londres, después de haberse declarado culpable en el marco de una nueva Ley de Orden Público, informaron hoy medios locales.

Stephen Gingell, de 57 años, empresario y padre de tres hijos, fue condenado ayer por un tribunal de la ciudad de Manchester, donde vive, después de que el mes pasado se declarara culpable de violar la sección 7 de la nueva Ley de Orden Público, cuestionada porque permite condenar a alguien que circula por la calle por "interferir con infraestructura nacional clave".

El activista había sido detenido en noviembre junto a otras 40 personas después de cortar una calle por alrededor de media hora.

Un portavoz de Just Stop Oil criticó la ley bajo la cual fue condenado Gingell, que consideró fue redactada bajo la influencia del "lobby de los combustibles fósiles".

"Parece que este gobierno ahora ha hecho de caminar por la calle, caminar por la vía pública, un acto ilegal que merece pena de prisión", afirmó en un comunicado.

"¿Cuántos padres serán encarcelados antes de que se detenga a quienes planean matarnos? Los nuevos yacimientos de petróleo y gas harán que millones y millones de personas pierdan sus hogares, sus medios de subsistencia y sus vidas. Protegidos por el gobierno, por políticos fracasados, por la policía, los que cometen el genocidio siguen libres, los que protestan contra los asesinatos son golpeados. ¿De qué lado estás?", indicó.

Just Stop Oil ha estado haciendo campaña desde 2022 para que el gobierno del Reino Unido detenga toda nueva producción de combustibles fósiles.

La policía comenzó a utilizar la sección 7 de la Ley de Orden Público a finales de octubre para hacer frente a las protestas de Just Stop Oil, resultando en el arresto de 60 personas en una marcha en la plaza que está frente al Parlamento en Londres.

En una campaña de protestas a marcha lenta llevada a cabo por el grupo entre entonces y el 4 de diciembre, 470 de sus simpatizantes fueron detenidos en 630 ocasiones, y aproximadamente la mitad de esas detenciones se produjeron en aplicación de la nueva ley. (Télam)