En un hecho histórico para la región, Hamás liberó a los 20 rehenes que permanecían cautivos en la Franja de Gaza desde hace más de dos años, cumpliendo la primera fase del acuerdo de paz firmado con Israel con mediación de Estados Unidos.

Entre los liberados se encuentran los tres argentinos Eitan Horn y los hermanos Ariel y David Cunio, quienes habían sido secuestrados durante el brutal ataque del 7 de octubre de 2023.

Según confirmaron fuentes israelíes, la entrega se realizó en dos etapas. En la madrugada, siete rehenes fueron trasladados a manos de la Cruz Roja Internacional, que los condujo hasta un campamento militar israelí donde pudieron reencontrarse con sus familias.

Horas más tarde, los trece restantes -incluidos los tres argentinos- fueron entregados en una segunda tanda, completando así la liberación total de los cautivos. Las autoridades confirmaron que todos se encuentran con vida y fueron trasladados en helicópteros a hospitales del centro de Israel para recibir asistencia médica.

Fuentes internacionales detallaron que, como parte del acuerdo, Israel liberará a cerca de 2.000 prisioneros palestinos detenidos en cárceles del país. Los vehículos de la Cruz Roja ya se encuentran en la prisión de Ofer, cerca de Ramala, para iniciar el proceso de intercambio.

El presidente estadounidense Donald Trump arribará este lunes a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu y con familiares de los rehenes, antes de participar en una cumbre internacional en Sharm el-Sheik, Egipto, destinada a consolidar el alto el fuego y avanzar en un nuevo marco de estabilidad para Medio Oriente.

La liberación marca un punto de inflexión en el conflicto israelí-palestino, tras más de dos años de enfrentamientos, tensiones y negociaciones que culminaron en este histórico acuerdo de paz que busca poner fin a décadas de violencia en la región.