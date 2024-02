Acuerdo para llamar a elecciones judiciales pausa los cortes de ruta en Bolivia

Las fuerzas políticas de Bolivia acordaron en las últimas horas tramitar un proyecto de ley para llamar a elecciones judiciales, lo que dejó en pausa los bloqueos de rutas que desde hace 12 días protagonizan sectores afines al expresidente Evo Morales que reclaman la renuncia de los actuales magistrados.

Se logró "consensuar la redacción del proyecto de ley (…) comprometiéndose a reanudar el procedimiento legislativo y viabilizar su aprobación sin ninguna modificación", dijo anoche el vicepresidente de Bolivia y presidente del Congreso, David Choquehuanca, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias AFP.

Según Choquehuanca, la iniciativa será presentada el lunes para su aprobación por los diputados y el martes seguirá el trámite en el Senado, ambas cámaras bajo el control del oficialismo.

El acuerdo fue suscrito por el Movimiento Al Socialismo (MAS), dividido entre el sector oficialista y los aliados de Morales, y los dos partidos minoritarios de oposición. Los congresistas no dieron a conocer la probable fecha de los comicios.

Los jueces son elegidos por voto popular, tras una previa selección parlamentaria de candidatos.

Los seguidores de Morales, que desde el 22 de enero protestan cortando rutas en medio de algunos choques con la policía, exigen la elección de nuevos jueces y la renuncia de los actuales, a raíz del fallo que inhabilitó al expresidente para las presidenciales de 2025.

Los magistrados se prorrogaron sus mandatos, que vencían el 2 de enero, ante la falta de acuerdo para convocar a elecciones el año pasado.

Sin embargo, las fuerzas políticas no anunciaron ningún acuerdo con respecto a la salida o continuidad de los jueces.

"Logramos consolidar el camino para las elecciones judiciales (…) al final primó la razón y no la imposición", expresó en la red social X el senador Andrónico Rodríguez, uno de los aliados de Morales.

"Estamos levantando en cuarto intermedio el bloqueo nacional de caminos", dijo, por su parte, el dirigente campesino Ponciano Santos, quien precisó que mañana a la noche diversas delegaciones se trasladarán a La Paz "para estar en vigilia el lunes y martes hasta la promulgación de la ley de elecciones judiciales".

El dirigente anticipó que si la ley no se promulga dentro de las fechas prometidas en el acuerdo parlamentario, volverán a bloquear las rutas "después del carnaval".

"Tarde o temprano tenía que llegar este momento. Mi respeto y mi admiración al movimiento indígena originario campesino. Me siento orgulloso de ser uno de ellos", expresó Morales en la red social X.

Según un último informe del gobierno, hay 25 puntos bloqueados por los manifestantes, principalmente entre los departamentos de La Paz, Cochabamba (centro), Santa Cruz (este) y Oruro (oeste).

El jueves en la noche hubo enfrentamientos en Caracollo, un sector ubicado a 162 kilómetros al sur de La Paz, donde la fuerza pública intentaba despejar uno de los tramos cortados.

El servicio de transporte de pasajeros desde La Paz hacia los departamentos de Potosí, Santa Cruz y Cochabamba estaba interrumpido desde hacía 12 días.

Las protestas generaron escasez de pollos, huevos y de combustible, lo que dio paso a largas filas en las estaciones de servicio de La Paz.

Según el balance del gobierno, al menos cuatro personas murieron al quedar varadas en las protestas, incluido un bebé de nueve meses con dengue que no pudo recibir atención médica en Cochabamba.

Además, hay un total de 34 efectivos policiales heridos.

(Télam)