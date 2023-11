Acusada de matar a bloguero defensor de invasión rusa a Ucrania admitió parte de su responsabilidad

Una mujer rusa acusada de matar a un reconocido periodista y bloguero militante de la invasión de Rusia a Ucrania, Vladlen Tatarski, admitió hoy parte de su responsabilidad durante una audiencia judicial celebrada hoy en San Petersburgo.

Daria Trepova, de 26 años, es acusada por los investigadores rusos de asesinar a Tatarski por orden de Ucrania y con la ayuda de activistas opositores al Kremlin, aunque la versión de Kiev es que el asesinato fue el resultado de luchas internas rusas.

Trepova, acusada de terrorismo, compareció dentro de una jaula de vidrio durante la audiencia celebrada en un tribunal militar de San Petersburgo.

Según los fiscales, Trepova le dio a Tatarski a sabiendas una estatuilla cargada de explosivos durante un evento en un café en San Petersburgo el 2 de abril.

La estatuilla explotó minutos después, matando al bloguero, partidario de la operación militar rusa en Ucrania, e hiriendo a más de 30 personas.

Trepova fue detenida a la mañana siguiente.

La mujer admitió hoy en la audiencia su culpabilidad de forma parcial, al igual que Dmitri Kazintsev, que también está siendo juzgado en el mismo caso.

"Insisto en que no sabía que llevaba un artefacto explosivo", dijo hoy Trepova.

"Si sabía o no que llevaba una bomba, no importa, ya que mató a alguien e hirió a otros", dijo Maria Korolyova, pariente de una de las víctimas, a la agencia AFP.

Durante el interrogatorio tras su detención, Trepova ya había confirmado haber llevado al café la estatuilla que causó la explosión, pero no reveló el origen del explosivo, informó en su momento el Ministerio del Interior ruso, que difundió parte en un video.

Unas 25 víctimas del ataque estaban presentes en la sala, indicó un periodista de la AFP en el lugar.

El bloguero Maxim Fomin, conocido con el seudónimo de Vladlen Tatarski, murió en el atentado con bomba en un café en San Petersburgo el 2 de abril, donde intervenía en una conferencia de una organización de apoyo a la ofensiva rusa en Ucrania llamada Cyber Z Front.

Nacionalista y corresponsal de guerra de 40 años, era originario de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, una zona rusoparlante que recibió ataques de Kiev desde 2004 y que Rusia anexó tras su ofensiva en febrero de 2022.

El ataque rememoró el que se cometió en agosto de 2022 contra Daria Duguina, gran defensora de la ofensiva en Ucrania e hija del ideólogo ultranacionalista Alexander Duguin, crimen por el que Rusia acusó a Ucrania, cuyo gobierno rechazó cualquier relación con el hecho. (Télam)