Agencia de Energía Atómica alertó sobre imposibilidad de acceso a reactores de mayor central europea

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) advirtió hoy que sus funcionarios no pudieron acceder a las salas de varios reactores de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, afectada por reiterados cortes de suministro y ocupada por Rusia hace meses.

Los expertos del OIEA "siguen sin poder acceder a todas las partes" de la central, situada en el sur de Ucrania, indicó la agencia de la ONU en un comunicado.

"En las últimas dos semanas, no fueron autorizados a acceder a las salas de los reactores de las unidades 1, 2 y 6" de la mayor central nuclear de Europa, en manos de los rusos desde marzo de 2022, tras la invasión.

"Es la primera vez" que "no son autorizados a acceder al recinto de un reactor de una unidad parada", donde "se encuentran el núcleo del reactor y el combustible usado", precisó el OIEA, según la agencia AFP.

Además, se quejó la OIEA, el acceso a "algunas partes de las salas de turbinas sigue estando restringido".

La central de Zaporiyia fue blanco de impactos y se quedó sin suministro eléctrico en ocho ocasiones. Su situación hace temer un accidente nuclear.

Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de querer provocar una catástrofe y el OIEA tiene un equipo de expertos allí de forma permanente.

La central nuclear, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad de Energodar, cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene una capacidad total de 6.000 megavatios.

En octubre de 2022, la planta pasó a ser propiedad de la Federación de Rusia, luego de su ocupación. (Télam)