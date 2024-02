Agencias de seguridad informaron de un ataque a un barco frente a las costas de Yemen

Un barco de bandera estadounidense circulaba hoy por el mar Rojo sin aparentes señales de daños a pesar de que agencias de seguridad denunciaron que había sido atacado con misiles frente a las costas de Yemen, cuando cruzaba el estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

Los rebeldes hutíes de Yemen, que llevaron a cabo acciones contra buques en el mar Rojo en estos últimos dos meses en solidaridad con la milicia palestina Hamas, afirmaron que atacaron el barco estadounidense Star Iris con "misiles navales", pero en principio no quedaba claro si se trató del mismo incidente.

El departamento británico de Operaciones Marítimas Comerciales (Ukmto, por sus siglas en inglés) informó a las 4.05 de la mañana de un ataque con misiles contra un barco que se encontraba a unos 74 kilómetros al sur del puerto yemení de Moca, en el mar Rojo.

"La tripulación está sana y salva y el navío se dirige hacia su próxima escala", informó, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias AFP.

Según el capitán, la embarcación fue atacada con dos misiles.

Tanto la tripulación como el barco en sí están a salvo y prosiguen su travesía, precisó Ukmto.

A su vez, la empresa de gestión de riesgos marítimos británica Ambrey informó que se trata de un carguero griego bajo la bandera de las Islas Marshall y que había sido "blanco de misiles en dos incidentes separados" en 20 minutos, lo que le causó daños a estribor.

La embarcación "fue alcanzada y registró daños en la zona de estribor", precisó Ambrey, añadiendo que a bordo viajaba un equipo de seguridad privado.

El propietario del carguero suele trabajar con Irán, donde entrega periódicamente carga, por lo que es posible que esta vez también se dirigiera allí.

Ambrey supuso que el motivo del ataque podrían ser las acciones que la empresa propietaria del carguero posee en la bolsa de valores estadounidense Nasdaq.

Estados Unidos anunció ayer que había bombardeado posiciones rebeldes hutíes en Yemen que estaban a punto, según Washington, de atacar navíos en el mar Rojo.

Desde el pasado 19 de noviembre, el movimiento Ansar Alá de los rebeldes hutíes, que controla el norte de Yemen y cuenta con el apoyo de Irán, emprenden acciones contra barcos en el mar Rojo y en el golfo de Adén que según ellos tienen vinculaciones israelíes, en "solidaridad" con los palestinos en la Franja de Gaza, territorio bombardeado y asediado por Israel en su guerra contra Hamas.

Estos ataques con drones, misiles antibuque y misiles de crucero llevaron a muchas navieras a suspender su paso por la zona, por donde transita 12% del comercio mundial, y desviar sus barcos a rutas alternativas, lo que encarece inevitablemente el transporte.

El 18 de diciembre, Estados Unidos puso en marcha la operación multinacional Guardián de la Prosperidad, con la participación de más de 20 países, para proteger la seguridad en esta zona clave para el comercio internacional, pero esta medida no disuadió a los hutíes.

Desde mediados de enero, Estados Unidos lanzó varias rondas de ataques contra objetivos de Ansar Alá en Yemen, algunas en coordinación con el Reino Unido y otros aliados.

Los altos cargos del movimiento sostienen que la agresión por parte de Washington y sus aliados no disuadirá a los hutíes de atacar embarcaciones vinculadas a Israel mientras duren las hostilidades en la Franja de Gaza. (Télam)