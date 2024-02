Agricultores españoles continúan protestas en Madrid hasta que dejen entrar a los tractores

Los agricultores, que tomaron las calles del centro de Madrid con cerca de 500 tractores, advirtieron que no abandonarán la capital hasta que dejen ingresar a los cerca de 1.000 más que están retenidos en las entradas de Madrid, lo que provocó tensión en esta nueva jornada de movilización en la que denuncian la competencia desleal de productos de países de fuera de la Unión Europea (UE).

Convocados por el sindicato Unión de Uniones, los manifestantes se concentraron al amanecer en varias localidades cercanas a la capital española, detrás de pancartas que reclamaban "precios justos" para sus productos, según observaron periodistas de la agencia de noticias AFP.

Cinco columnas de tractores se pusieron en marcha hacia el centro de Madrid, donde está prevista una protesta por la tarde frente al Ministerio de Agricultura.

"Quieren que entren 500 tractores, pero no estamos dispuestos a dejar a los otros 900 en la entrada de Madrid, que están retenidos y vamos a esperarlos hasta que entren. Hoy es un día de fiesta para los agricultores, pero estamos muy cabreados porque no los dejan entrar", advirtió el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, en declaraciones a la agencia de noticias Europa Press.

El representante de la organización agraria convocante de esta protesta critico a la Delegación de Gobierno, ya que considera que han "incumplido los plazos" y han "querido cambiar todos los recorridos".

"Si ellos incumplen lo que establece la Ley de Seguridad Ciudadana, nosotros también. Y vamos a esperar a que entren. No creo que nos empujen para echarnos de aquí, y si nos empujan, pues aquí estaremos", señaló.

El representante de Unión de Uniones ha recalcado que la convocatoria de esta manifestación llega porque las medidas adoptadas por el Gobierno para ayudar al campo son insuficientes y no dudan en calificarlas de "maquillaje".

"Es una medida de maquillaje y no sirven de nada", subrayó.

"Si eso es lo que el ministro propone, este ministro no puede seguir siéndolo ni un minuto más", recalcó Cortés.

Unos 5.000 manifestantes esperaban en el entorno de la Puerta de Alcalá a los tractores que están llegando con retraso al centro de la capital, tras una marcha desde cinco columnas que arrancaron a primera hora de la mañana en Guadalajara y varios municipios de la región.

De las cinco columnas que están moviéndose por las diferentes calles de la capital, la tensión se elevó en la calle de Alcalá, donde los agricultores y ganaderos están tratando de romper el cordón policial, lanzando huevos a los antidisturbios con insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Agricultores y ganaderos coreaban consignas como 'Fuera Sánchez, dictador y tirano', 'Bilderberg y Davos, nos quieren pobres y esclavos' y 'Sin campo no hay vida' en sus tractores tratando de llegar al Ministerio de Agricultura.

En Legazpi (al sur de Madrid) muchos manifestantes detuvieron sus vehículos con el objetivo de no continuar hasta que lleguen los compañeros que se quedaron sin pasar.

Los agricultores y ganaderos llevan desde el 1 de febrero protagonizando acciones de protesta en todo el territorio español.

Representantes de los sindicatos se reunieron con el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien se comprometió a defender en Bruselas una simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) europea, considerada compleja y demasiado burocrática por los manifestantes.

Planas comprometió también una mayor vigilancia para que se cumpla la Ley de cadena alimentaria, que busca evitar el hundimiento de los precios a los que tienen que vender los productores. (Télam)