Agricultores polacos bloquean paso fronterizo hacia Alemania en protesta contra la UE

Cientos de agricultores polacos cortaron hoy un importante fronterizo con Alemania para protestar contra regulaciones de la Unión Europea (UE) e importaciones de productos extracomunitarios que consideran que no cumplen las normas del bloque.

Un vocero de la Policía polaca dijo a la agencia de noticias AFP que el bloqueo abarcaba ambos sentidos de la autopista A2, en Slubice, una ciudad ubicada en el límite entre Polonia y Alemania, donde convergen varias rutas importantes.

Los agricultores habían previsto 25 días de bloqueo, pero después de hablar con los vecinos, empresarios y transportistas, decidieron que probablemente desbloquearían mañana el paso, precisó uno de los organizadores del movimiento, Dariusz Wrobel.

"Esto depende de cosas que no podemos prever", indicó, en vísperas de la reunión de los ministros de Agricultura de la UE, el lunes en Bruselas.

"Deben empezar a tomarnos en serio", declaró Wrobel.

"Protestamos contra el Pacto Verde Europeo, hay que controlar las importaciones de productos agroalimentarios que vienen de países de fuera de la UE y debemos cuidar la producción agrícola en la UE", añadió.

El Pacto Verde Europeo es un acuerdo aprobado por todos los miembros de la UE en 2020 por el que se comprometen a alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Los agricultores polacos llevan varias semanas de protesta en Polonia, con cortes de ruta en todo el país y, en particular, en los pasos fronterizos con Ucrania.

Polonia es uno de los mayores apoyos de Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa en febrero de 2022, pero sus relaciones empeoraron en los últimos meses por disputas comerciales.

Las protestas se desataron por la decisión de la UE de abrir sus fronteras a los productos agrícolas ucranianos, exentos de pagar aranceles por la guerra con Rusia y que según los agricultores polacos no cumplen las normas del bloque y generan competencia desleal.

El viernes, el Gobierno polaco declaró que Polonia y Ucrania estaban "lejos de un acuerdo" sobre la importación de productos agrícolas ucranianos.

Polonia designó los pasos fronterizos con Ucrania como "infraestructura crítica" para así evitar perturbaciones que puedan afectar a la entrega de ayuda militar y humanitaria al país vecino.

Los agricultores de países como España, Francia, Alemania y Países Bajos llevan varias semanas de protestas de distinta intensidad contra las regulaciones de la UE.

Ayer, el presidente francés, Emmanuel Macron, vivió una incómoda situación cuando visitó la Feria Agrícola de París y tuvo que huir escoltado por la Policía porque lo increparon cientos de agricultores. (Télam)