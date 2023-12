Al menos 15 muertos y 24 heridos en un tiroteo en una universidad de Praga

(Actualiza cifra de fallecidos)

Un hombre armado mató hoy a al menos 15 personas y provocó heridas a 24 en un tiroteo en una sede universitaria ubicada en el centro de Praga, la capital checa, y luego fue abatido por la policía, informaron los servicios de emergencia.

"Más de 15 personas murieron y 24 resultaron heridas", señaló el jefe de la Policía, Martin Vondrasek.

El balance previo era de 10 muertos en ese ataque, que tuvo lugar en la Facultad de Artes de la Universidad Carolina, situada en el centro histórico de la capital checa.

La Policía había informado antes que el atacante "fue eliminado" y por la noche aseguró que el edificio donde se registró el hecho estaba siendo evacuado, porque algunos estudiantes se encerraron en sus habitaciones en medio del tiroteo.

"El edificio está siendo evacuado en estos momentos y hay varios muertos y decenas de heridos en el lugar", indicó la fuerza en la red social X.

Según medios checos, el tiroteo tuvo lugar en la Facultad de Artes, cuyos profesores y alumnos recibieron la orden de encerrarse mientras intervenía la Policía.

La cadena privada Nova TV informó de una explosión y que había un hombre armado en el techo del edificio.

El ministro del Interior, Vit Rakusan, indicó a la televisión pública que "no se confirmó la presencia de ningún otro tirador" e instó a la población a seguir las instrucciones de la policía, que cerró la zona y pidió a los vecinos que permanezcan en sus casas, informó la agencia de noticias AFP.

Más tarde, ese mismo funcionario indicó que "no hay ningún indicio de que este crimen tenga relación alguna con el terrorismo internacional", sin precisar las hipótesis sobre la motivación del ataque.

Por su parte, el primer ministro, Petr Fiala, declaró que había cancelado sus próximos compromisos en vista de los "trágicos acontecimientos", mientras que el presidente, Petr Pavel, dijo estar "impactado" por lo ocurrido en la Facultad de Artes.

"Me gustaría expresar mi profundo pesar y mi más sentido pésame a los familiares y allegados de las víctimas que se cobró el tiroteo. Quiero agradecer a los ciudadanos por respetar las instrucciones de las fuerzas de seguridad y brindar la máxima cooperación", apuntó Pavel.

El alcalde de Praga, Bohuslav Svoboda, dijo estar "absolutamente conmocionado". "Por favor, tengan cuidado. Les informaremos en cuanto sepamos más detalles", escribió en X.

El ataque generó también la reacción de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dijo estar "conmocionada por la violencia sin sentido del tiroteo que se cobró varias vidas hoy en Praga".

"Expreso mi más sentido pésame a las familias de las víctimas y a todo el pueblo checo. Estamos de pie y de luto con vosotros", añadió. (Télam)