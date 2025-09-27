Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Al menos 38 personas perdieron la vida y 58 sufrieron heridas durante la estampida ocurrida la noche de este sábado en Tamil Nadu, en el sur de India, según confirmó un dirigente del partido gobernante estatal, el Dravida Munnetra Kazhagam (DMK).

De acuerdo a la información que trascendió, el líder del DMK, V. Senthil Balaji, indicó que 46 heridos fueron trasladados a un hospital privado, mientras que otros doce reciben atención en un centro de salud público.

El hecho se registró en una multitudinaria concentración convocada por el actor de cine Vijay para respaldar a su agrupación política Tamilaga Vettri Kazhagam, en el distrito de Karur.

Fuentes hospitalarias advirtieron que la cifra de fallecidos podría aumentar, ya que varios de los afectados permanecen en estado grave.